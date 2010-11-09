Районный комитет ОО "БРСМ" существует 15 лет. За это время пережил много этапов своего становления и, главное, в рядах районной молодежной организации по сей день прибывает. Сейчас под ее крылом 1 тысяча 76 жителей Миорщины. Бывшие работники райкомаподелились воспоминаниями.

Александр ТРОНЬКИН, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:

— Я возглавил райком БРСМ сразу после его появления в 2002 году. Вторым секретарем была нынешняя председатель Миорского сельисполкома Галина Шинкевич, а бухгалтером — управляющая ЦБУ филиала № 214 "Беларусбанка" Елена Юшкевич.



В то время мы создавали "первички" в школах и организациях. Каждый день встречались с людьми из разных коллективов, рассказывали им о союзе молодежи, о наших планах, идеях. Так за полгода появилось порядка 35 первичных организаций.

На призыв вступать сразу откликнулась молодежь. При мне был сильный актив ребят. Вместе мы планировали будущее райкома, проводили молодежные слеты. Наши мальчишки и девчонки отдыхали по более низким ценам в санаториях. В торговых точках по карточке члена БРСМ пользовались определенными скидками.



Ольга ЧЕПУЛЕНОК, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:

— Первым секретарем районного комитета БРСМ стала в 2004 году. Молодежная организация уже была на слуху у молодежи. Желающих присоединиться к нам становилось все больше.



Проходили конкурсы первичных организаций БРСМ. Мы возили детей на экскурсии в музеи. Организовывали для них турпоездки в другие города. Пользовался популярностью ежегодный круглосуточный лагерь труда и отдыха для старшеклассников на базе школы в Дисне. В 2007 году его признали лучшим в республике.



Школьники участвовали в добровольных субботниках. Убирая райцентр и окрестности, зарабатывали деньги для молодежной стройки мемориального комплекса под Могилевом "Буйничское поле". Помогали справляться по хозяйству ветеранам труда и войны. Все организовывалось в лучших традициях комсомола.



Оксана ПОДЯВА, главный специалист отдела организационно-кадровой работы райисполкома:

— Вторым секретарем районного комитета союза молодежи меня избрали в 2004 году. Все пять лет работы здесь тесно контактировала с первичными организациями и непосредственно с секретарями "первичек".



Тяжелее всего было увлекать нашим движением работающую молодежь. Это люди, как правило, семейные, все в заботах. С помощью руководителей организаций мы разыскивали в коллективах молодых лидеров. С их помощью продвигали свои идеи.

Девять лет назад учредили конкурс начинающих автолюбителей. Проводили выездные вечера в ПУПКС "Миорский" с конкурсной программой для молодых сотрудников и их семей. Ежегодно вместе со школьниками устраивали в Дисненской школе-интернате новогодние представления. Я все время перевоплощалась в Бабу-ягу. Дети были кто мифическими животными, кто героями сказок. Дарили воспитанникам заведения сладости.



Сажали с работающей молодежью в лесопарке липы и клены. Сдавали металлолом, макулатуру и даже ягоды, проводили добровольные субботники—так зарабатывали на благоустройство и реконструкцию мемориальных комплексов "Буйничское поле", "Курган Славы" и "Хатынь".



Еще мы занимались профориентацией. Вот я, например, по образованию инженер связи. В школах детям рассказывала о своей профессии.



Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:

— Когда руководила райкомом БРСМ, здесь на разных должностях работали Оксана Подява, Вероника Вишневская, Ирина Рубаник и Анастасия Бунто. Время было веселое, насыщенное событиями.



Много общались со школьниками. Летом проводили для них 18-дневные лагеря труда и отдыха. Один из самых крупных располагался в Дисне. Позже организовали палаточный лагерь на девять дней в Чепуках, а потом еще один такой же в Новом Погосте.

Доносили до детей, что в союзе молодежи весело, и почетно быть его членами. В школах на классных часах рассказывали об организации, проводили викторины, игры. Билеты вручали в торжественной обстановке. Устраивали дискотеки с игровой программой. Дружной компанией сажали деревья в округе.



Работающую молодежь приглашали поучаствовать в семейных спартакиадах, субботниках. В 2010 году на Витебщине стартовали спартакиады для активистов БРСМ. Первая областная прошла на базе лагеря "Магистраль" в Малых Летцах недалеко от Витебска. Поехали туда с бухгалтером Вероникой Вишневской, а в следующий раз привезли команду с шестью активистами. Участвовали постоянно и занимали призовые места. В том же году мы впервые на Миорщине провели в Турково районный праздник-конкурс "Властелин села".



Подготовил Игорь МАТЕЛЕНОК.

