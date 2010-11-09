Игорь МАТЕЛЕНОК.

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В этом году уровень воды в Западной Двине ниже по течению от Полоцка как никогда "скачет". За три дня может вырасти на метр с лишним, а потом резко упасть. Оттого паром ходит с перебоями — приходится передвигать причалы. Корреспондент районной газеты выяснял, почему река "капризничает", и заодно поучился управлять плоскодонным судном.

Двина волнуется

Паромная переправа в Дисне связывает берега двух районов — Миорского и Верхнедвинского. Там, за рекой, виднеется Луначарский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, куда каждый день добираются на работу 120 жителей города.

Летом людей перевозит паром. Поздней осенью, когда баржу вытаскивают на берег, одни горожане спускают на воду лодки, а другие на авто едут в учреждение через Новополоцк. Во втором случае расстояние увеличивается почти на 100 километров. Зато безопасно.



Самый экстрим начинается зимой, когда некоторые дисненцы форсируют Двину по непрочному льду. Весенняя оттепель заставляет местных жителей вновь пересесть на весла. Паром запускают в мае.



В этом году Западная Двина как никогда переменчивая — вода то прибывает, то спадает. Предугадать невозможно, потому что нет закономерности. Мастер ДРСУ-203, в ведомстве которого находится паром, Андрей Якушин разводит руками:



— Паром, как поплавок, поднимается и опускается вместе с рекой. А причалы остаются на одном уровне. Их приходится по-быстрому бульдозером передвигать, чтобы не задерживать пассажиров. Но люди, понятное дело, все равно нервничают.



Во время "скачков" переправа перестает работать, в среднем, на пару часов. Но это полбеды. Причалы сверху деревянные, а снизу металлические. Когда их таскаешь туда-сюда, древесина крошится, а сварочные швы лопаются. На берегу остаются траншеи, которые потом нужно засыпать. Короче говоря, одни убытки.



Андрей Викторович полагает, что ситуацию на реке усугубила новая Полоцкая гидроэлектростанция. Проблемы начались сразу после ее запуска в начале лета.



Так или иначе, виновников "буйства" Западной Двины может быть несколько. И не обязательно в их числе гидроэлектростанция. Старожилы говорят, что река и в 90-х "капризничала", хотя не так сильно. Летом уровень воды мог за ночь подняться на 10 сантиметров из-за дождей в России и плавно упасть. И теперь на территории соседней страны погода в последнее время тоже не сахар. Может, оттого этим летом Двина стабильно полнее, чем прошлым?



Известно точно лишь одно: подъемными причалами баржу не оборудуешь — не позволит конструкция. И если к "скачкам" причастна ГЭС, то нужно срочно договариваться.



Кстати, в РУП "Витебскэнерго" рассказали, что Полоцкая гидроэлектростанция влияет только на уровень воды выше по течению на создаваемом водохранилище протяженностью 83 километра. На все, что ниже, воздействуют лишь выпавшие осадки и всевозможные притоки. ГЭС воды пропускает ровно столько, сколько "несет" естественное течение. И делает это постоянно, а не партиями.



На палубе — "голый" трактор

В будний день на палубе парома встречают рулевой Виктор Петков и матрос Георгий Борткевич. Один управляет судном и обслуживает двигатель, другой следит за порядком и безопасностью пассажиров. Отправление — через десять минут. Паром поведу я. А пока знакомлюсь со всеми тонкостями управления.



Стоим на почти непотопляемом судне, которое выдержит советский пятибашенный танк Т-35 весом полсотни тонн и сверху еще два пятитонных тягача без прицепа. Корпус состоит из приваренных друг к другу двух барж. Для большей живучести он разделен на 16 независимых герметичных отсеков.



Двигатель есть "голый" трактор Т-25. А значит — без кабины и руля, но с двумя правыми колесами, на которые наматывается основной трос, с рычагом переключения скоростей и педалью сцепления. Выхлопная труба выводит дым под палубу в промежуток между баржами, а оттуда — наружу через специальные отверстия в боках парома.



"Мертвяки" по курсу

Паром движется по двум направляющим тросам — основному и страховочному. Их "держат" столбы на обоих берегах.

Так, в Верхнедвинском районе у реки вкопаны в землю на двухметровую глубину два железобетонных столба. Их еще называют "мертвяками", потому что они абсолютно недвижимы. Напротив, через реку, стоят деревянные столбы. Их вращают вокруг своей оси, чтобы, наматывая трос, ослабить или усилить его натяжение в зависимости от уровня воды.



Длина каждого троса — 250 метров. Выдерживают они, в среднем, два сезона. Изнашиваясь, становятся колючими и тонкими.

Кстати, 26-сильный дизельный двигатель от трактора движет паром с легкостью. Таскать плуги в поле ему тяжелее. Но даже здесь, на реке, одного мотора хватает всего на пять лет. Часто поршневая система выходит из строя из-за долгой работы на холостых оборотах. Еще каждый сезон приходится менять масло.



Чтобы не снести причал, заранее отключи передачу

Перед тем, как заехать на паром, водители высаживают пассажиров. Остановившись на палубе, глушат двигатели, ставят авто на ручной тормоз и следуют с остальными в каюты, похожие на автобусные остановки. Те, кому в них места не хватило, остаются на палубе. Подходить вплотную к ограждениям нельзя.



Запускаю двигатель. Матрос Георгий Борткевич закрывает шлагбаум. Выжимаю рукой сцепление, включаю первую передачу и плавно трогаюсь с места.



Плывем. Течение так и норовит подхватить судно, но его держат тросы. За десять шагов до берега выключаю передачу, чтобы махина не снесла причал. Паром, аккуратно толкнув нехитрое сооружение, останавливается. В тот миг баржа под ногами содрогнулась так, что чуть не упал. Георгий Георгиевич открывает шлагбаум — и люди спускаются на берег. Пару десятков минут шла загрузка транспорта и пассажиров. С ними — снова в Дисну. И так целый день, каждый день…

КСТАТИ. Пока Западная Двина в Миорском районе "скачет", реки на Гомельщине сели на мель. Поэтому недавно закрыли паромную переправу на Березине. Через пару недель специалисты начнут углублять дно. То же самое проделывали в прошлом году. Помогло, но, как оказалось, ненадолго.

А паромная переправа Лунинец на Припяти из-за низкого уровня воды в реке пока не может принимать большегрузные машины. Сейчас ей пользуются лишь легковушки и микроавтобусы.