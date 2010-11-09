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Бібліятэка-клуб у Волкаўшчыне

 Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.

Свежо выглядит сельская библиотека-клуб в Волковщине. Сама бревенчатая хата серая. Две одинаковые веранды выкрашены в небесный цвет. Оконные наличники тоже голубые, а рамы белые. Вокруг учреждения забора нет, вместо него — пестрые клумбы. Кажется, здесь не место грусти. 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что одна веранда ведет в библиотеку, а другая — в клуб. Это удобно, когда два разных по сути культурных учреждения, некогда слившиеся в одно, находятся рядом, но в разных помещениях.


Заведует библиотекой-клубом Татьяна Козловская. На одной должности 18 лет. Татьяна Иосифовна и за руководителя, и за культорганизатора, и за уборщицу, и за истопника. Где черпает вдохновение? В книгах. Без ума от любовных романов Екатерины Вильмонт и Веры Колочковой. Иногда сельчанка по-доброму ностальгирует о прошлом книжной обители, клуба и самого здания, где все это находится.


С 1955 по 1967 года в левой части здания располагалась контора местного колхоза "Рассвет". В другом краю с тех пор существует клуб.


До войны сельского клуба не было. Библиотека долгое время ютилась в одном из четырех зданий, привезенных из хуторов для создания сельской школы. Но примкнула к клубу в 1967-ом, когда правление хозяйства обосновалось в другом месте. В былом кабинете председателя теперь стоят книжные стеллажи. Там, где шумели бухгалтерия "Рассвета" и отделение почтовой связи, обслуживают читателей.


СОВРЕМЕННЫЙ книжный фонд — порядка пяти тысяч книг. Читателей 120. Найдется литература на любой вкус. Не было такого разнообразия чтива в 1939 году, когда учреждение появилось как изба-читальня. Здесь крестьян при свете лучины учили грамоте и разъясняли им политику Советской власти. Книг было два десятка. Во время Великой Отечественной войны читальня не работала.
После освобождения от оккупантов вся местная молодежь ходила в библиотеку на танцевальные вечера, которые устраивала заведующая Надежда Аношко. Под музыку граммофона влюбленные пары кружились в вальсе. Дощатый пол трясся под популярные тогда кадриль и краковяк.


С ОТКРЫТИЕМ клуба дискотеки "перекочевали" сюда. Сначала молодежи было много, но со временем почти вся подалась в город. Танцевальные вечера утратили свою массовость пять лет назад, но не изжили себя. И сейчас, даже если придет пара-тройка человек, заведующая помещение открывает и включает музыку.


25 лет назад в клубе показывали кино. Летом три раза в неделю и зимой каждые выходные сначала крутили фильмы, а потом — танцы до утра. Но проектор включать перестали, потому что кино на селе исчерпало себя.


Отрадно, что каждый раз в новогоднюю ночь посреди танцевального зала светится натуральная трехметровая ель. Сельчане разных возрастов кружат вокруг наряженного дерева хороводы. Пол из старого леса хоть и потрескивает, но по-прежнему крепок. Время от времени в клубе проходят торжества для детей и концерты по случаю государственных праздников.

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