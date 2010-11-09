В воскресенье, 27 августа, после Божественной Литургии в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне г. Миоры пройдёт молебен перед началом учебного года.

Приглашаются педагоги, студенты, школьники и их родители. Служба состоится в 8.00.