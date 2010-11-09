Авторизация
 

Малебен у міёрскай царкве перад пачаткам вучобы

 В воскресенье, 27 августа, после Божественной Литургии в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне г. Миоры пройдёт молебен перед началом учебного года.

Приглашаются педагоги, студенты, школьники и их родители. Служба состоится в 8.00.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» "Яблочный спас" в миорском храме
» Многоцелебная "Всецарица"
» Великое освящение воды в Миорской церкви
» Крещенские Богослужения
» Престольный праздник
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Простае шчасце Кавалёнкаў з Язна

  • 26 август 2017, 09:00
  • 9
  • 0

Малебен у міёрскай царкве перад пачаткам вучобы

  • 25 август 2017, 16:52
  • 41
  • 0

110-годдзе Міёрскага касцёла

  • 25 август 2017, 15:56
  • 111
  • 0

Як не заблукаць у лесе

  • 25 август 2017, 15:38
  • 17
  • 0

Семінар у Міёрскім РЦГЭ

  • 25 август 2017, 15:28
  • 41
  • 0

Хроніка здарэнняў Міёршчыны

  • 25 август 2017, 15:11
  • 50
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 492
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 32 490
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 122
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 10 966
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 882
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 9 971
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 458
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 805
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 27 августа 2017
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия, Семен

Именины 26 августа 2017
Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Парамон, Тихон, Евдокия, Ксения, Яков

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет