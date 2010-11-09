Игорь МАТЕЛЕНОК.

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Машиниста погрузчика из ПМК-55 Петра МИХАЙЛОВА и его молодого коллегу-каменщика Александра ШАВЛЮГО объединяет стремление как можно краше благоустроить двор строящейся районной больницы. Один в ковше подвозит бордюры и помогает грузить грунт, другой укладывает ступеньки на лестнице у центрального входа.

Петру Михайлову — 57 лет. Из них 36 трудится в ПМК-55. Сначала управлял трактором Т-40. Позже пересел на более мощный Т-150. После учебы в республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса получил "корочки" экскаваторщика и освоил все категории вождения.



С тех пор работал на разных объектах района. Среди них — животноводческий комплекс в Черессах, Дригучская школа, металлопрокатный завод. Говорит, что на работу идет с удовольствием, потому что коллектив дружный. Особенно это чувствуется в "полевых" условиях, когда взаимовыручка и даже моральная поддержка превыше всего.



В памяти Петра Петровича свеж тот день, когда первый раз сел за руль нынешнего погрузчика Амкодор. То было 10 лет назад. Начальство поручило пригнать новую технику из Минска в Миоры. Ехал восемь часов не быстрее 25 километров в час. На большее четырехколесный гигант не способен, хоть, казалось бы, и мощность в 130 лошадиных сил позволяет.



— Пока приехал, весь вымок от волнения, — говорит машинист. — Боялся, что в пути что-нибудь сломается или зацеплю ковшом "встречку". Теперь привык. Могу с закрытыми глазами рулить.



Другая история у Александра Шавлюго. 29-летний каменщик считает, что с профессией ему повезло. Создавать что-то новое всегда приятно.



Родился в Миорах. Учился в средней школе №3. В Новополоцке окончил курсы каменщика. Прежде чем устроиться в ПМК-55, практиковался в окрестностях Верхнедвинска. Помогал строить "президентские" дома для местного хозяйства.

В Миорском районе возводил жильё для агропредприятий в Турково, Поташне, Чепуках, Новгородах, Дригучах. Участвовал в создании молочно-товарной фермы "Корпачево" близ райцентра.