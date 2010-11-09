На селе купить макароны, крупу, хлеб, чай и колбасу — не проблема. Благо, что автолавка приходит или открыт магазин. Сложнее обеспечить необходимым малыша. Будь то подгузники либо специальные мази — всё товар специфический, не везде продается. Где его найти и почем? Разбирался наш корреспондент.

"Война" за покупателя

В Волковщине Новопогостского сельсовета живет порядка 180 человек. Из них трое — малыши до года.

Татьяна Анетько приобретает присыпки, подгузники, влажные салфетки и прочие необходимые для восьмимесячной Яны вещи в частных магазинах райцентра за 20 километров. Говорит, что здесь дешевле и ассортимент шире.



Личного автомобиля нет, поэтому раз в месяц просит соседа завезти в Миоры и доставить с покупками обратно. Неблизкий путь отнимает и время, и деньги.



В сельский магазин райпо женщина приходит за сухими молочными смесями "Беллакт" от 3 рублей 96 копеек до 4 рублей 82 копеек, отечественными фруктово-ягодными нектарами и пюре в пределах рубля, мясными консервами за 1 рубль 63 копейки и детским мылом. Подгузниками здесь не торгуют.



Заведующая Волковщинского магазина Елена Малаховская говорит, что заказ выполнить готова. Но никто не обращается. Если дело касается таких товаров, то многие сельчане предпочитают государственной торговле частную.



Не оставят в беде работники Волковщинского фельдшерско-акушерского пункта. У них присыпки есть постоянно. Стоят в пределах двух рублей за бутылочку. Мазь от опрелостей, детские крема, влажные салфетки, ватные диски и палочки, йод, зеленка, перекись водорода тоже, как правило, в наличии. Подгузники, пустышки, бутылочки для кормления и тому подобное фельдшер Светлана Суховская привезет по заказу из центральной районной аптеки. Стоить покупка будет в среднем на пару рублей дороже, чем у частников. Тем не менее, Светлана Иосифовна уверяет, что услуга пользуется спросом.



Смесь по четыре рубля, а салфетки — по 45 копеек



Нет ни ФАПа, ни магазина в деревне Дальнее Чурилово Повятского сельсовета. Всего-то пять домов. Автолавка сюда приходит два раза в неделю, но возит далеко не всё. Например, из детского перечня товаров только канцелярские и иногда легкая одежда. Семье Конах с восьмимесячной Юлей, 18-летней Дианой и 15-летней Викой приходится непросто.



Большое дело, что раз в неделю малютку навещает фельдшер из соседней Поташни Тамара Немиро и приезжает на осмотр врач общей практики из Долгиновской амбулатории Анна Блажевич. Но все товары для ребенка нужно раздобыть самим.



Ближайший магазин торгового унитарного предприятия "Миорыторг" за четыре километра в Поташне. Здесь семейство закупается смесью в среднем за 4 рубля, пюре за 79 копеек и иногда влажными салфетками по 1 рублю 26 копеек и по 45 копеек. Остальное берут у частников в Миорах. В конце каждого месяца после зарплаты едут с соседом в райцентр, возвращаются с полными пакетами.



Кстати, товары для ребенка можно заказать на ФАПе в Поташне. Фельдшерско-акушерские пункты в этом плане работают везде одинаково.

В сельмаге тоже пообещали завезти, что попросят. Лишь бы покупали. Но и здесь люди не обращаются, предпочитают иметь дело с частниками. Их не пугают ни расстояние, ни расходы на дорогу. Причем ситуация в разных уголках района типичная.

КСТАТИ:

По Миорскому району курсируют семь автолавок. В постоянном перечне товаров — хлеб, молоко, кефир, творог, сметана, сыры плавленые и твердые, консервы и мясо. В день каждая из этих машин преодолевает 200 километров и заезжает даже в практически безлюдные села Миорщины.

P.S. Магазины, ФАПы и отделения почтовой связи — объекты крупных деревень.

Здесь товары в шаговой доступности и их можно заказать. Этим нужно пользоваться. А в маленькие села только автолавка заезжает. Почему бы и их не подключить к лучшему обеспечению маленьких жителей района, хотя бы тоже по заказам? Всё-таки и в некоторых небольших деревнях тоже живут дети. Да еще летом приезжают к бабушкам внуки.



Директор торгового унитарного предприятия "Миорыторг" Анастасия Малецкая пояснила, что автолавка придет на помощь. Доставляя продукты и товары первой необходимости, она еще работает на заказ. Были случаи, когда людям из дальних деревень по просьбе привозили цемент и строительные материалы. Мамы заказывали детям питание, подгузники, присыпку и прочее. Оплатить можно на месте через терминал.



Но не все пользуются услугой, потому что товар приходит не сразу, а во время следующего рейса. Для многих быстрее и проще приобрести его в Миорах.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

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