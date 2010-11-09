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Апытанне: за што вы любіце Міёры?

 Большинство людей живёт в крупных городах. Сельское население стремительно сокращается. Это понятно, ведь в мегаполисе обычно есть всё для комфорта. Но определённые плюсы маленьких городков также очевидны. За что же мы любим Миоры? 

Алексей РАЧИЦКИЙ, киновидеодемонстратор:
— В Миорах — я дома, а в другом городе меня никто не ждёт. Человеку нужно находиться на своём месте. Я считаю, что я на своём, собираюсь здесь построить будущее.


 Оксана ПУХАЛЬСКАЯ, мама в декретном отпуске:
— Миоры — мой родной город, здесь я родилась, окончила школу. В Полоцке выучилась на повара и вернулась отрабатывать в местное райпо. Вышла замуж, родила ребенка. Мне нравится наш город, потому что он маленький, чистый, рядом озеро, где хорошо прогуляться с ребенком.


 Максим АНТАНЁНОК, спортсмен и хореограф:
— В Миорах меня привлекает только спорт. Здесь можно поиграть в большой футбол, мини-футбол, пляжный волейбол и теннис. За один вечер легко посетить несколько тренировок, ведь площадки рядом. А в целом, если быть искренним, в Миорах развлечений для молодежи мало. Культурно отдохнуть негде, гулять по набережной стало не так интересно.


 Кристина ГИЛЬ, мама в декретном отпуске:
— Я окончила школу №2 , затем — библиотечный колледж им. А. Пушкина, по распределению отработала два года в Витебске, вышла замуж. С мужем пришли к общему мнению вернуться в Миоры. У нас теперь дружная семья, родился сын. Приобрели уютное гнёздышко. Нам нравится наш город, ведь, по сравнению с мегаполисом, здесь больше мест для отдыха. Ездим семьёй на пикник, гуляем с ребенком на улице и полной грудью дышим свежим воздухом.


 Дмитрий ВАСИЛЕНКО, географ:
— До 2008 года я жил в Слободе и постоянно сравнивал наш райцентр и Верхнедвинск. Всегда больше нравились Миоры за красивую природу, чистоту и порядок. У нас есть что посмотреть и показать, много мест для отдыха. В Миорах ежегодно проводится экологический фестиваль "Журавы і журавіны". Явные перспективы в связи с возведением нового завода. Завершается строительство больницы. Верю в светлое будущее нашего города.


 Вероника МЯДЕЛЕЦ, мама в декретном отпуске:
— Люблю Миоры за то, что здесь родилась, сказала первое слово, встретила друзей, первую любовь. Мой город — мой друг. Восхищаюсь его необычайной, сказочной красотой. Хочется просто пройтись по улицам, подумать о чем-то своем, и, кажется, он меня даже без слов понимает.


Антон ЕРМАЛЁНОК, историк:
—Люблю Миоры за уют и великолепную природу. Здесь обзавёлся семьёй, стал счастливым папой, работаю учителем в СШ №3. В Миорах всегда найдёшь поддержку от близких и друзей. Из досто-примечательностей больше всего нравится костёл.
***
Не место красит человека, а человек — место. Жить красиво и достойно можно везде: в деревне и городе. Но лучше всего там, куда тянет, как магнитом.


Интересовалась Алёна БАТАРЧУК.

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