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Ля банка ў Міёрах пасяліліся кошка з кацянём. Можа хто дасць прытулак?

 У райцэнтры пад ялінкай ля ашчаднага банка пасяліліся кошка з кацянём. Занепакоеныя работнікі патэлефанавалі ў рэдакцыю. Даволі працяглы час яны даглядаюць беспрытульных жывёл, кормяць іх, але неўзабаве наступяць халады. Куды падзецца кошцы і кацянятку? Можа, сярод міярчан знойдуцца  руплівыя гаспадары, якія прытуляць бяздомных?

Падрыхтавала Алена БАСІКІРСКАЯ.

Бездомная кошка

Однажды я встретил бездомную кошку:

— Как Ваши дела?
— Hичего, понемножку...
                                                         — Я слышал, что Вы тяжело заболели...
                           — Болела.
                                                   — Так, значит, лежали в постели?
                                                       — Лежала на улице много недель —
                                                          Бездомной, мне некуда ставить постель.
                                                            Подумал я: "Странно, что в мире огромном
                                                           Hет места собакам и кошкам бездомным."
                                                           — Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной —
                                                Темнеет, и значит, пора нам домой!
                                                   Мы шли с ней по улице гордо и смело —
                                        Я молча, а кошка тихонечко пела.
                                         О чем она пела? Возможно, о том,
                                            Что каждому нужен свой собственный дом.

                                                                                      Алексей ДМИТРИЕВ.

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