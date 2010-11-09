У райцэнтры пад ялінкай ля ашчаднага банка пасяліліся кошка з кацянём. Занепакоеныя работнікі патэлефанавалі ў рэдакцыю. Даволі працяглы час яны даглядаюць беспрытульных жывёл, кормяць іх, але неўзабаве наступяць халады. Куды падзецца кошцы і кацянятку? Можа, сярод міярчан знойдуцца руплівыя гаспадары, якія прытуляць бяздомных?

Падрыхтавала Алена БАСІКІРСКАЯ.

Бездомная кошка

Однажды я встретил бездомную кошку:

— Как Ваши дела?

— Hичего, понемножку...

— Я слышал, что Вы тяжело заболели...

— Болела.

— Так, значит, лежали в постели?

— Лежала на улице много недель —

Бездомной, мне некуда ставить постель.

Подумал я: "Странно, что в мире огромном

Hет места собакам и кошкам бездомным."

— Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной —

Темнеет, и значит, пора нам домой!

Мы шли с ней по улице гордо и смело —

Я молча, а кошка тихонечко пела.

О чем она пела? Возможно, о том,

Что каждому нужен свой собственный дом.

Алексей ДМИТРИЕВ.