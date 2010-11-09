У райцэнтры пад ялінкай ля ашчаднага банка пасяліліся кошка з кацянём. Занепакоеныя работнікі патэлефанавалі ў рэдакцыю. Даволі працяглы час яны даглядаюць беспрытульных жывёл, кормяць іх, але неўзабаве наступяць халады. Куды падзецца кошцы і кацянятку? Можа, сярод міярчан знойдуцца руплівыя гаспадары, якія прытуляць бяздомных?
Падрыхтавала Алена БАСІКІРСКАЯ.
Бездомная кошка
Однажды я встретил бездомную кошку:
— Как Ваши дела?
— Hичего, понемножку...
— Я слышал, что Вы тяжело заболели...
— Болела.
— Так, значит, лежали в постели?
— Лежала на улице много недель —
Бездомной, мне некуда ставить постель.
Подумал я: "Странно, что в мире огромном
Hет места собакам и кошкам бездомным."
— Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной —
Темнеет, и значит, пора нам домой!
Мы шли с ней по улице гордо и смело —
Я молча, а кошка тихонечко пела.
О чем она пела? Возможно, о том,
Что каждому нужен свой собственный дом.
Алексей ДМИТРИЕВ.