Если вы были за рубежом и можете рассказать, как там обстоят дела с раздельным сбором бытовых отходов, поучаствуйте в экологическом конкурсе любительских репортажей. Авторы самых интересных историй получат планшеты и mp3-плееры. Всем участникам достанутся сувениры.

Конкурс "А как у них с отходами" инициировало госучреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов". Он проводится в продолжение рекламной акции "Наша забота, а не енота".



Чтобы поучаствовать, нужно заполнить заявку и отправить ее вместе с репортажем на target99by@gmail.com до 30 сентября. Вместе с текстом присылайте также авторские фото и видео. Это приветствуется. Принимаются работы жителей Беларуси в возрасте от 15 лет.



Еще важно, чтобы материал был основан на впечатлениях, полученных во время поездки в другую страну именно в период с июня по сентябрь 2017 года.



Ответы на многие интересующие вопросы найдете на сайтах движения "Цель 99" в разделе "Информация" и учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов". Также можете звонить по телефону +37517 360 01 26.

Фото для иллюстрации.