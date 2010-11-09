Жизнь бывшего руководителя кружков Дисненского Дома ремесел Анны ЛАВРИНОВИЧ переменилась в 2014 году. Рукодельницу пригласили в областной методический центр народного творчества и назначили ведущим методистом по народным промыслам. В Витебске она вышла замуж и родила сына. Районную газету выписывает и читает от корки до корки, не смотря на заботы и удаленность от родины.

НЫНЕ уже Анна Перлина в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сыну Роману девять месяцев. Молодая пара купила дом в частном секторе Витебска. Дел заметно прибавилось. Теперь супруга вся в домашних хлопотах, в то время муж Александр работает в Витебских электросетях.

В новом доме хозяева занимаются перепланировкой. Собираются к первому этажу достроить второй. Для творческой мастерской и своеобразной домашней галереи.



Горожане стараются откладывать на мечты. В том числе и за счет шести соток на приусадебном участке. Собственные овощи и зелень в сезон с лихвой заменяют недешевые из магазина. Свеж в памяти начинающих земледельцев эпизод в первые дни после переезда, когда посадили 15 картофелин, что, кажется, немного, а в итоге выкопали десятилитровое ведро добротной "бульбы".



ГОСТИНЦАМИ помогают родители из Миорского края. А молодая семья Перлиных, как только выдастся денек-другой, мчится в Дригучи на родину супруги. Анна Перлина признается, что в родные места душа просится постоянно. Может, потому вдали от дома так приятно читать "Міёрскія навіны". Только приходит газета в областной центр с заметным опозданием— спустя два дня. В любом случае, получать знакомую с детства газету, находясь вдали от Миорщины, уже само по себе большое удобство.



Анна рассказала, что "влюбилась" в районку в 2008 году во время учебы в музыкальном колледже в Молодечно. Приезжала домой редко раз в месяц, а новости из знакомой местности по-прежнему интересовали. Поэтому при случае прочитывала все вышедшие номера. А когда перебралась в Витебск, сюрприз дочери сделала мама. Выписала газету на ее имя и новый адрес. Теперь землячка продолжает выписывать "Міёрскія навіны" сама.

ГАЗЕТА нравится, и читают ее в семье Перлиных до дыр. На страницах встречаются знакомые лица, фамилии. Ностальгия накатывает, когда узнаешь, как у бывших коллег идут дела. Больше снимков, да еще и в цветном варианте, есть на сайте.



В номерах газеты отчасти рассказано и о творческих успехах самой Анны Перлиной. Например, в публикации "Из Дригуч в Литву по Витьбе" за 2015 год написано, что рукодельница успевала в месяц по пять резных узоров производить и "мотать" с ними на различные выставки. Что композиция "Древо жизни" представлялась на республиканском конкурсе творчества среди молодежи "Зорка ўзышла над Беларуссю" в Витебске. Здесь завоевала второе место. Достаточно сведений про участие в выставках и крупных фестивалях. Один из них—международный. Проходил в Национальном музее Литвы в Вильнюсе.



ИЗ "СВЕЖИХ" успехов—участие в республиканской выставке вытинанки "Выцінаная вясна" в Витебске в марте. Интервью с Анной Перлиной транслировали по телеканалу "Скиф". Ее фото с сыном Романом, рассматривающим работу матери, опубликовали на сайте Белорусского телеграфного агентства.

Недавно землячку пригласили в Москву на международный симпозиум. Каждый участник должен будет сделать выставку своих работ, подготовить доклад и провести мастер-класс.

КСТАТИ:

Скоро небольшим тиражом выйдет каталог работ мастерицы. Здесь будут собраны иллюстрации порядка полсотни вытинанок. Промежуточный экземпляр сборника хранится в семейной библиотеке.

Фото из семейного архива А. ПЕРЛИНОЙ.

Игорь МАТЕЛЕНОК.