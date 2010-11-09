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Прафесія ў Валянціны Міхайлавай з Миёраў не жаночая

Профессия у Валентины МИХАЙЛОВОЙ из Миор не женскаяИгорь МАТЕЛЕНОК 

Профессия у Валентины МИХАЙЛОВОЙ не женская. Она строитель. Если быть точнее—мастер строительно-монтажных работ в ПМК-55. Днем занята отделкой и устанавливает двери, а вечером готовит ужин да помогает дочуркам с домашним заданием. Поделилась с районной газетой секретом неустанной бодрости. 

 

В ШКОЛЬНЫЕ годы Валентина мечтала стать археологом. Смотрела тематические документальные фильмы, штудировала профильную литературу и грезила, что поучаствует в раскопках. Однако поступить в вуз не получилось. Пошла в Минский индустриально-педагогический колледж на техника-строителя. Здесь встретила будущего мужа Александра. Он забрал ее на свою родину в Миоры.


А родилась в деревне Городок Молодечненского района. В семье аграриев. Отец в 50 лет по сей день трудится в местном хозяйстве техником-осеменатором, а мама —заведующая фермой. К выбору дочери отнеслись, как и полагается хорошим родителям, с уважением.
Молодая семья живет в квартире близ строящейся районной больницы. Супруги воспитывают семилетнюю Дарью и восьмилетнюю Валерию. Девочки учатся в средней школе №2. Папа и мама оба строители.


Профессия у Валентины МИХАЙЛОВОЙ из Миор не женскаяО СВОЕЙ профессии Валентина Михайлова говорит, что она сложная. Кроме всего прочего, приходится руководить бригадами опытных строителей, поддерживать трудовую дисциплину, контролировать ход работы и успевать при этом вести документацию. Сейчас специалисты заняты обновлением инфекционного отделения больницы. Казалось бы, хрупкая 29-летняя девушка "держит в кулаке" бригады отделочников, столяров и плиточников-облицовщиков. В сумме—15 человек.


Еще на мастере строительно-монтажных работ функции секретаря первичной организации общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" ПМК-55. В строительной организации 35 молодых людей. Их Валентина агитирует участвовать в соревнованиях, субботниках. Они ей доверяют—обращаются по любым волнующим вопросам.
ЧТО нравится в работе? Создавать что-то новое. А еще общаться с коллективом. Это такая большая дружная семья. Как известно, общий труд объединяет людей вдвойне.
Время для отдыха у миорчанки тоже есть. Летом на выходных иногда всей семьей едут к озеру с палаткой. Папа рыбачит, а малыши с мамой жарят шашлыки или загорают.


Активным отдыхом счи-тают работу на собственном участке. Возле озера Осиновка на шести сотках выращивают овощи. Ездят в деревню Запрудье Шарковщинского района к бабушке и дедушке мужа. Им по 90 лет, но разводят кур и исправно сажают картофель. Валентина и Александр помогают им справляться. Раз в два месяца навещают родителей жены в Минской области. 

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