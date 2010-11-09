Авторизация
 

У Дзвіну, як ў схованку рэліквій

В Двину, как в тайник реликвий Недавно передал в музей средней школы №3 имени Егора Томки несколько любопытных экспонатов. Руководитель экспозиции учитель истории Витольд ЕРМАЛЕНОК определил—пару фрагментов лепной керамики эпохи конца неолита, куски средневекового изразца и глиняная копия идола.

 

ПРЕДМЕТЫ старины, кроме идола, принадлежат кузнецу и краеведу из Бешенковичей Андрею Трубецкому. Два года назад он поднял их со дна Западной Двины близ переправы и подарил мне. Глиняные идолы—бренд района и их сотнями изготавливают в местном краеведческом музее по подобию деревянного, который некогда выкопали на месте стоянки древнего человека Осовец в окрестностях.


ВО ВРЕМЯ нашего знакомства Андрей Трубецкий был заядлым собирателем всего, что таила в себе широкая древняя река. Во дворе у жителя горпоселка находилась целая коллекция необычных якорей. Самый знаменитый из них—кованый пятилапый, почти двухметровый. Рядом с ним—корабельный, адмиралтейского стандарта 1852 года, с двумя лапами. Настолько тяжелый, что не получилось сдвинуть с места.


С четырехлапым кованым якорем-"кошкой" связана интересная история. Историк пять лет назад с берега Западной Двины увидел, как его товарищ, увлеченный подводный охотник, плывет на лодке, а у него на борту такой красавец. До этого Андрей не погружался в реку с целью исследовать дно. Но как только узнал, что найденный соратником клад находился всего на полуметровой глубине возле берега, решился на авантюру.


В Двину, как в тайник реликвий Через две недели поисков энтузиаст нашел якорь с длинным тяжелым веретеном и четырьмя загнутыми лапами. Такие раньше применялись на кораблях, следовавших по пути "из варяг в греки". Похожие якоря рыбаки до сих пор используют на лодках. Но этот особенный—отчетливо видна отметина от пули…


ВИДЕЛ в коллекции Трубецкого и оплетенный берестой горшок, и три немецких топора со времен Великой Отечественной войны, и весовые гири четырехвековой давности. Посмотрел на керосиновые фонари, которые до конца 1970-х годов можно было видеть на речных бакенах (плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения опасностей на пути следования судов). Историк в 2015 году подсчитал: уже на тот момент в закромах насчитывалось больше тысячи экспонатов.


Есть основание полагать, что на дне Двины в Бешенковичах полным-полно и других интересных находок. Возле переправы через реку с древних времен на корабельной пристани в XVI - XVII веках пришвартовывались торговые шхуны со всего света, следовавшие по варяжскому пути. "Гандляры" предлагали товары на знаменитой Бешенковичской ярмарке. Однако Андрей Трубецкий уже вряд ли ныряет в реку в поисках чего-то интересного: законы ужесточились и за это предусмотрена административная ответственность.


Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» "Зимние забавы" в Миорах посвящались "Всемирному дню снега"
» Даугавпилско-Миорский поток "сокровищ"
» За клюквой в сахарной пудре из Витебска в Миоры
» "Память пылающих лет"
» Закупка металлолома
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Трэці тур раённага агляду "О, край родны, край прыгожы!" прайшоў у Чэрасах

  • 23 февраль 2017, 16:08
  • 4
  • 0

Спаборніцтва па зімовай рыбалцы ўжо ў нядзелю

  • 23 февраль 2017, 15:16
  • 22
  • 0

Іван Спірыдонаў лепшы на 20-м чэмпіянаце РБ па кіакушынкай каратэ-до

  • 23 февраль 2017, 15:10
  • 20
  • 0

У Дзвіну, як ў схованку рэліквій

  • 23 февраль 2017, 14:58
  • 18
  • 0

Генерал-маёр Гардзілоўскі з дынастыі псаломшчыкаў з Чэрасаў

  • 23 февраль 2017, 14:55
  • 20
  • 0

Сапраўдныя мужчыны — ураджэнцы Міёршчыне

  • 23 февраль 2017, 14:50
  • 47
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 903
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 22 675
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 12 711
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 036
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 298
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 281
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 123
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 149
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 927
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 242
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 6 006
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 471
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 24 февраля 2017
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий

Именины 23 февраля 2017
Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Анна, Валентина, Галина, Карп, Семен

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru