Недавно передал в музей средней школы №3 имени Егора Томки несколько любопытных экспонатов. Руководитель экспозиции учитель истории Витольд ЕРМАЛЕНОК определил—пару фрагментов лепной керамики эпохи конца неолита, куски средневекового изразца и глиняная копия идола.

ПРЕДМЕТЫ старины, кроме идола, принадлежат кузнецу и краеведу из Бешенковичей Андрею Трубецкому. Два года назад он поднял их со дна Западной Двины близ переправы и подарил мне. Глиняные идолы—бренд района и их сотнями изготавливают в местном краеведческом музее по подобию деревянного, который некогда выкопали на месте стоянки древнего человека Осовец в окрестностях.



ВО ВРЕМЯ нашего знакомства Андрей Трубецкий был заядлым собирателем всего, что таила в себе широкая древняя река. Во дворе у жителя горпоселка находилась целая коллекция необычных якорей. Самый знаменитый из них—кованый пятилапый, почти двухметровый. Рядом с ним—корабельный, адмиралтейского стандарта 1852 года, с двумя лапами. Настолько тяжелый, что не получилось сдвинуть с места.



С четырехлапым кованым якорем-"кошкой" связана интересная история. Историк пять лет назад с берега Западной Двины увидел, как его товарищ, увлеченный подводный охотник, плывет на лодке, а у него на борту такой красавец. До этого Андрей не погружался в реку с целью исследовать дно. Но как только узнал, что найденный соратником клад находился всего на полуметровой глубине возле берега, решился на авантюру.



Через две недели поисков энтузиаст нашел якорь с длинным тяжелым веретеном и четырьмя загнутыми лапами. Такие раньше применялись на кораблях, следовавших по пути "из варяг в греки". Похожие якоря рыбаки до сих пор используют на лодках. Но этот особенный—отчетливо видна отметина от пули…



ВИДЕЛ в коллекции Трубецкого и оплетенный берестой горшок, и три немецких топора со времен Великой Отечественной войны, и весовые гири четырехвековой давности. Посмотрел на керосиновые фонари, которые до конца 1970-х годов можно было видеть на речных бакенах (плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения опасностей на пути следования судов). Историк в 2015 году подсчитал: уже на тот момент в закромах насчитывалось больше тысячи экспонатов.



Есть основание полагать, что на дне Двины в Бешенковичах полным-полно и других интересных находок. Возле переправы через реку с древних времен на корабельной пристани в XVI - XVII веках пришвартовывались торговые шхуны со всего света, следовавшие по варяжскому пути. "Гандляры" предлагали товары на знаменитой Бешенковичской ярмарке. Однако Андрей Трубецкий уже вряд ли ныряет в реку в поисках чего-то интересного: законы ужесточились и за это предусмотрена административная ответственность.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.