11 февраля 2017 года (по новому стилю) исполнилось 105 лет со дня рождения легендарного генерал-майора авиации Виталия Александровича Гордиловского—сына и внука псаломщиков Чересской церкви. 16 апреля 1945 года именно ему, тогда гвардии подполковнику, командиру 250-го гвардейского бомбардировочного полка дальнего действия, доверена историческая миссия: ровно в 5 часов утра сбросить над Зееловскими высотами специальные световые бомбы, подав таким образом сигнал к штурму столицы гитлеровской Германии—Берлина.

Уже даже поэтому имя крылатого факелоносца Победы должно стоять в одном ряду с именами ее знаменосцев--пехотинцев Егорова, Кантария, Береста, Булатова, Кашкарбаева, артиллеристов Минина, Загитова… Ведь сигнальные огни Гордиловского-- это начало, а алые знамена над куполом Рейхстаг--это венец, победная точка последнего и самого главного сражения Великой Отечественной.



Да и после войны многие годы Виталий Гордиловский оставался на передовой теперь уже "холодной войны"--служил в дальней стратегической авиации, командовал в Барановичах первой в истории советских ВВС тяжелой бомбардировочной авиадивизией, вооруженной первыми реактивными дальними бомбардировщиками--носителями ядерного оружия. Все, связанное с этой сферой, в советские времена находилось под строжайшим грифом секретности. В этом одна из причин того, что о белорусе Гордиловском и до сего дня нет ничего в белорусских энциклопедиях, не попал он даже в книгу "Память" Миорского района, где родился в поселке Черессы. Имя Виталия Александровича нет и на сайте в списке знаменитых земляков… Пришло время достойно увековечить имя легендарного летчика.

По страницам метрической книги

В 1914 году размеренная и небогатая на события крестьянская жизнь Александра Степановича и Елизаветы Федоровны Гордиловских из древних Чересс (а первое упоминание об этом белорусском селении датировано 1529 годом!) в одночасье изменилась. Война! Глава семейства убыл на фронт. Был ранен, попал в госпиталь в город Вязьму, где после излечения устроился работать на железнодорожной станции. Сюда же перевез из Беларуси и семью…



В поисках записи о крещении моей бабушки в метрической книге Чересской Свято-Николаевской православной церкви удалось найти интересные сведения.



29 января 1912 года настоятель прихода Алексий Белявский крестил родившегося в этот же день Виталия. В графе "родители" записаны псаломщик Чересской церкви Александр Стефанов Гордиловский и его жена Елисавета Феодорова. Восприемниками были псаломщик Чересской церкви Константин Аполлинариев Норонович и его жена София Стефанова Савич. Естественно, такая находка не могла не вызвать желания узнать больше. И это удалось. В метрической книге Чересской церкви 10 января 1904 года впервые упомянут псаломщик Стефан Гордиловский. Нашлась запись о браке родителей Виталия Александровича. "10 октября 1910 года венчались псаломщик Чересской церкви Александр Стефанов Гордиловский, 18-ти лет, и крестьянка деревни Захарни Елисавета Феодорова Курузо, 16-ти лет". Запись о смерти его деда: "29 ноября 1911 года умер заштатный псаломщик Чересской церкви Стефан Викентиев Гордиловский, 53-х лет. Погребен 30 ноября на погосте приписной Свято-Богородицкой церкви".

Польский православный священник Григорий Сосна в своей работе сообщает, что дед будущего генерала Стефан Гордиловский был послушником монастыря в Гродно, с 20 марта 1891 года псаломщиком церкви в Замошье Дисненского уезда (сейчас в Браславском районе Витебской области).

Неоднократно упоминаются Гордиловские в "Литовских епархиальных ведомостях". Сообщается, что 21 января 1909 года почислен за штат псаломщик Чересской церкви Стефан Гордиловский, на его место назначен Александр Гордиловский. Александр освобождён от должности 1 декабря 1913 года в связи с поступлением на военную службу.



После призыва в армию Александр Степанович к служению в церкви не вернулся. Это видно и из записей в метрических книгах Чересского храма. "6 января 1915 года родилась, 25 января крещена Зинаида. Родители--почётный гражданин Александр Стефанов Гордиловский и законная жена его Елисавета Феодорова. 4 октября 1916 года родился, 8 октября крещён Василий (двоюродный брат Виталия). Родители--крестьянин деревни Захарни Вонифатий Феодоров Курузо и его жена Татьяна Андреева. Восприемница--жена конторщика города Вязьмы Елисавета Феодорова Гордиловская". Значит, Елизавета Фёдоровна и маленький Виталий ещё какое-то время проживали на Родине.

Подготовлен отлично

На сайте "Память народа" мы можем ознакомиться с наградными листами Виталия Александровича Гордиловского. Из наградного листа от 10 июня 1943 года: "За период работы в Авиации Дальнего Действия его эскадрилья совершила 751 боевой вылет ночью… Как командир эскадрильи правильно и умело организовал боевую работу…, в результате чего эскадрилья … не имеет ни одного случая потери в людях и материальной части…Как летчик подготовлен отлично…".



Ещё одна цитата: "Воздушными стрелками были у него Ласточкин и Манышев… Оба они--воспитанники аэроклуба, умели летать на планерах, на учебном самолете. Мечтали, конечно, быть боевыми летчиками, но, не попав в военную летную школу, добились полетов хотя бы в качестве стрелков. Однако мечта оставалась с ними. И Гордиловский это прекрасно знал, поэтому при всяком удобном случае давал этим парням "подержаться за штурвал". Не стоит говорить о восторге, в котором пребывали они от этой тренировки! Пришло время, и Виталий Александрович, добившись разрешения командования, выпустил обоих своих воздушных стрелков в самостоятельный полет. Со временем они стали командирами кораблей. Так в войну, в боевой обстановке они осуществили свою мечту и провоевали в воздухе самоотверженно до дня Победы". (Шелест И.И. "Крылатые люди").



Из наградного листа от 3 апреля 1945 года: "Гвардии подполковник Гордиловский в Отечественной войне участвует с июня 1941 г. Принимая непосредственное участие в боях, повседневно совершенствуясь, вырос за время войны от командира звена до командира авиаполка… Техника пилотирования отличная, летает в любых метеоусловиях дня и ночи. Культурный и тактически грамотный летчик—организатор и руководитель. Пользуется заслуженным деловым авторитетом среди личного состава полка и частей дивизии. В руководстве боевой работой полка проявил себя крепким организатором, командиром большой воли и инициативы...".

Уроженец Западной Беларуси, выходец из духовного сословия не только избежал сталинских репрессий, но стал одним из выдающихся командиров-авиаторов. Очевидно, что благодать Божия не оставляла не только Виталия Александровича, но и его подчинённых. К сожалению, политическое руководство страны не использовало весь его потенциал. В 1961 году генерал-майор Гордиловский отправлен в отставку. После этого в течение 15 лет работал сменным начальником аэропорта "Внуково". Умер в 1993 году. Возможно, и сейчас проживают на Миорщине родственники генерала из рода Курузо.



Михаил ПАХИРКО.