Авторизация
 

Генерал-маёр Гардзілоўскі з дынастыі псаломшчыкаў з Чэрасаў

Генерал-майор Гордиловский из династии псаломщиков из Чересс11 февраля 2017 года (по новому стилю) исполнилось 105 лет со дня рождения легендарного генерал-майора авиации Виталия Александровича Гордиловского—сына и внука псаломщиков Чересской церкви. 16 апреля 1945 года именно ему, тогда гвардии подполковнику, командиру 250-го гвардейского бомбардировочного полка дальнего действия, доверена историческая миссия: ровно в 5 часов утра сбросить над Зееловскими высотами специальные световые бомбы, подав таким образом сигнал к штурму столицы гитлеровской Германии—Берлина.

 

Уже даже поэтому имя крылатого факелоносца Победы должно стоять в одном ряду с именами ее знаменосцев--пехотинцев Егорова, Кантария, Береста, Булатова, Кашкарбаева, артиллеристов Минина, Загитова… Ведь сигнальные огни Гордиловского-- это начало, а алые знамена над куполом Рейхстаг--это венец, победная точка последнего и самого главного сражения Великой Отечественной.


Да и после войны многие годы Виталий Гордиловский оставался на передовой теперь уже "холодной войны"--служил в дальней стратегической авиации, командовал в Барановичах первой в истории советских ВВС тяжелой бомбардировочной авиадивизией, вооруженной первыми реактивными дальними бомбардировщиками--носителями ядерного оружия. Все, связанное с этой сферой, в советские времена находилось под строжайшим грифом секретности. В этом одна из причин того, что о белорусе Гордиловском и до сего дня нет ничего в белорусских энциклопедиях, не попал он даже в книгу "Память" Миорского района, где родился в поселке Черессы. Имя Виталия Александровича нет и на сайте в списке знаменитых земляков… Пришло время достойно увековечить имя легендарного летчика.

 

По страницам метрической книги

В 1914 году размеренная и небогатая на события крестьянская жизнь Александра Степановича и Елизаветы Федоровны Гордиловских из древних Чересс (а первое упоминание об этом белорусском селении датировано 1529 годом!) в одночасье изменилась. Война! Глава семейства убыл на фронт. Был ранен, попал в госпиталь в город Вязьму, где после излечения устроился работать на железнодорожной станции. Сюда же перевез из Беларуси и семью…


В поисках записи о крещении моей бабушки в метрической книге Чересской Свято-Николаевской православной церкви удалось найти интересные сведения.


29 января 1912 года настоятель прихода Алексий Белявский крестил родившегося в этот же день Виталия. В графе "родители" записаны псаломщик Чересской церкви Александр Стефанов Гордиловский и его жена Елисавета Феодорова. Восприемниками были псаломщик Чересской церкви Константин Аполлинариев Норонович и его жена София Стефанова Савич. Естественно, такая находка не могла не вызвать желания узнать больше. И это удалось. В метрической книге Чересской церкви 10 января 1904 года впервые упомянут псаломщик Стефан Гордиловский. Нашлась запись о браке родителей Виталия Александровича. "10 октября 1910 года венчались псаломщик Чересской церкви Александр Стефанов Гордиловский, 18-ти лет, и крестьянка деревни Захарни Елисавета Феодорова Курузо, 16-ти лет". Запись о смерти его деда: "29 ноября 1911 года умер заштатный псаломщик Чересской церкви Стефан Викентиев Гордиловский, 53-х лет. Погребен 30 ноября на погосте приписной Свято-Богородицкой церкви".
Польский православный священник Григорий Сосна в своей работе сообщает, что дед будущего генерала Стефан Гордиловский был послушником монастыря в Гродно, с 20 марта 1891 года псаломщиком церкви в Замошье Дисненского уезда (сейчас в Браславском районе Витебской области).
Неоднократно упоминаются Гордиловские в "Литовских епархиальных ведомостях". Сообщается, что 21 января 1909 года почислен за штат псаломщик Чересской церкви Стефан Гордиловский, на его место назначен Александр Гордиловский. Александр освобождён от должности 1 декабря 1913 года в связи с поступлением на военную службу.


После призыва в армию Александр Степанович к служению в церкви не вернулся. Это видно и из записей в метрических книгах Чересского храма. "6 января 1915 года родилась, 25 января крещена Зинаида. Родители--почётный гражданин Александр Стефанов Гордиловский и законная жена его Елисавета Феодорова. 4 октября 1916 года родился, 8 октября крещён Василий (двоюродный брат Виталия). Родители--крестьянин деревни Захарни Вонифатий Феодоров Курузо и его жена Татьяна Андреева. Восприемница--жена конторщика города Вязьмы Елисавета Феодорова Гордиловская". Значит, Елизавета Фёдоровна и маленький Виталий ещё какое-то время проживали на Родине.

 

Подготовлен отлично

На сайте "Память народа" мы можем ознакомиться с наградными листами Виталия Александровича Гордиловского. Из наградного листа от 10 июня 1943 года: "За период работы в Авиации Дальнего Действия его эскадрилья совершила 751 боевой вылет ночью… Как командир эскадрильи правильно и умело организовал боевую работу…, в результате чего эскадрилья … не имеет ни одного случая потери в людях и материальной части…Как летчик подготовлен отлично…".


Ещё одна цитата: "Воздушными стрелками были у него Ласточкин и Манышев… Оба они--воспитанники аэроклуба, умели летать на планерах, на учебном самолете. Мечтали, конечно, быть боевыми летчиками, но, не попав в военную летную школу, добились полетов хотя бы в качестве стрелков. Однако мечта оставалась с ними. И Гордиловский это прекрасно знал, поэтому при всяком удобном случае давал этим парням "подержаться за штурвал". Не стоит говорить о восторге, в котором пребывали они от этой тренировки! Пришло время, и Виталий Александрович, добившись разрешения командования, выпустил обоих своих воздушных стрелков в самостоятельный полет. Со временем они стали командирами кораблей. Так в войну, в боевой обстановке они осуществили свою мечту и провоевали в воздухе самоотверженно до дня Победы". (Шелест И.И. "Крылатые люди").


Из наградного листа от 3 апреля 1945 года: "Гвардии подполковник Гордиловский в Отечественной войне участвует с июня 1941 г. Принимая непосредственное участие в боях, повседневно совершенствуясь, вырос за время войны от командира звена до командира авиаполка… Техника пилотирования отличная, летает в любых метеоусловиях дня и ночи. Культурный и тактически грамотный летчик—организатор и руководитель. Пользуется заслуженным деловым авторитетом среди личного состава полка и частей дивизии. В руководстве боевой работой полка проявил себя крепким организатором, командиром большой воли и инициативы...".

 

Уроженец Западной Беларуси, выходец из духовного сословия не только избежал сталинских репрессий, но стал одним из выдающихся командиров-авиаторов. Очевидно, что благодать Божия не оставляла не только Виталия Александровича, но и его подчинённых. К сожалению, политическое руководство страны не использовало весь его потенциал. В 1961 году генерал-майор Гордиловский отправлен в отставку. После этого в течение 15 лет работал сменным начальником аэропорта "Внуково". Умер в 1993 году. Возможно, и сейчас проживают на Миорщине родственники генерала из рода Курузо.


Михаил ПАХИРКО.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Пост начался у православных в понедельник
» Чудо явления Богородицы. Службы в Миорской церкви
» Жизнь в долг
» "Память пылающих лет"
» Победные огни Виталия Гордиловского
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Трэці тур раённага агляду "О, край родны, край прыгожы!" прайшоў у Чэрасах

  • 23 февраль 2017, 16:08
  • 4
  • 0

Спаборніцтва па зімовай рыбалцы ўжо ў нядзелю

  • 23 февраль 2017, 15:16
  • 22
  • 0

Іван Спірыдонаў лепшы на 20-м чэмпіянаце РБ па кіакушынкай каратэ-до

  • 23 февраль 2017, 15:10
  • 20
  • 0

У Дзвіну, як ў схованку рэліквій

  • 23 февраль 2017, 14:58
  • 18
  • 0

Генерал-маёр Гардзілоўскі з дынастыі псаломшчыкаў з Чэрасаў

  • 23 февраль 2017, 14:55
  • 20
  • 0

Сапраўдныя мужчыны — ураджэнцы Міёршчыне

  • 23 февраль 2017, 14:50
  • 47
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 903
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 22 675
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 12 711
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 036
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 298
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 281
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 123
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 149
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 927
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 242
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 6 006
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 471
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 24 февраля 2017
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий

Именины 23 февраля 2017
Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Анна, Валентина, Галина, Карп, Семен

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru