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Сяргей ЖАБЁНАК на Міёршчыне займацца захаваннем памяці пра вайну

Сергей ЖАБЁНОК на Миорщине заниматься сохранением памяти о войне Игорь МАТЕЛЕНОК

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА

Сергей ЖАБЕНОК продолжает заниматься сохранением памяти о погибших во время войны освободителях района с 2009 года. С тех пор, как стал военкомом. Ищет в интернете донесения о боевых потерях, схемы первоначальных погребений. Перебирает документы в архивах. По карте Миорщины 1930-х годов определяет, где изначально покоились бойцы, и местонахождение неизвестных по сей день могил. Ему удалось уточнить судьбу и установить имена многих воинов. 

 

Во время войны бойцов хоронили там, где они погибали. Сведения о солдатах и местах их погребения скрупулезно заносили в документы о безвозвратных потерях. Но долгое время они находились под грифом "секретно", к ним не было доступа.


В конце 40-х в стране началось логичное упорядочивание воинских погребений. Сначала останки собирали в братских могилах в центрах сельсоветов, а затем перезахоранивали в Миорах, Дисне, Леонполе, Новом Погосте, Масевцах и других населенных пунктах. Но к этому времени первоначальные сведения о воинах Советской Армии были искажены, а то и вовсе утеряны.


Восстанавливать истину взялись почти через полвека при сборе сведений для районной книги "Память". Хотя, еще сохранялись неизвестными имена и фамилии, воинские звания военнослужащих.


В 2009 году, когда стали доступны архивы Министерства обороны Союза, под руководством военкома Сергея Жабенка начался новый этап уточнения сведений о погибших земляках и павших на территории Миорщины воинах.


Сергей Иванович начал с того, что составил из фрагментов карту Миорского края в годы Великой Отечественной войны. Это было необходимо потому, что многих деревень, указанных в старых документах, уже не существует. Сделал доступными для школьников, культработников, журналистов, историков, библиотекарей и прочих энтузиастов архивные папки военного комиссариата. Вместе с ними разбирал похоронки, на которые до этого времени не обращали должного внимания. Среди самых ярких единомышленников—заместитель главного редактора "Миорских новостей" Леонид Мателенок и краевед Витольд Ермаленок.


Много информации Сергей Иванович почерпнул из Обобщенного банка данных "Мемориал" в интернете. Здесь хранятся наиболее полные сведения о погибших бойцах, а также отсканированные копии обработанных документов-первоисточников. Военком и сейчас тратит на штудирование тематических сетевых ресурсов все свободное время.


Если говорить кратко, вся эта титаническая работа позволяет проследить перемещение останков, установить имена и внести поправки всюду, где это возможно. В том числе и на памятниках.
Вот яркий пример результата кропотливой поисковой работы. В Дисне из 278 человек установлены фамилии больше 50-ти. Неизвестными остаются 35 солдат. В Леонпольской братской могиле среди 188 погребенных неизвестных не осталось. Порядка 90 процентов установленных личностей— заслуга Сергея Ивановича и небезразличных людей.


Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. С крылатой фразой полководца Суворова Сергей Жабенок продолжает "копать" архивы. Работы не только много, ее становится еще больше. Время от времени к миорскому военкому обращаются родственники исчезнувших во время войны предков со всего постсоветского пространства. Сергей Иванович никому не отказывает.
Желание изучать архивы и иметь дело с прошлым у Сергея Жабенка с детства. Родился в 1970 году в Миорах. Когда учился в средней школе №1, историю у него преподавал фронтовик-артиллерист Михаил Латышев.
Михаил Иосифович воевал на Кавказе. Был ранен. В мирное время возглавлял районную газету, колхоз "За мир" и Миорскую среднюю школу №1. Рассказывал детям про бои, в которых сам участвовал. Прививал любовь к своему предмету. Организовывал походы по местам боев прошедшей войны.


Интерес к военному делу у Сергея Жабенка еще больше обострился, когда рядом с городом начал действовать аэродром. Брат Евгений служил там прапорщиком. Познакомил Сергея с многими матросами. С ними завязалась дружба.
К тому же школьник тесно общался с Анатолием Яковенко из батальона связи. Это был друг семьи. Жил на объекте ближнего привода недалеко от рынка. Сергей бегал к нему в гости. Вместе они ремонтировали радиоприборы. Тем же парень занимался дома—чинил соседям и знакомым телевизоры и приемники.


Анатолий тогда посоветовал юному товарищу идти учиться в Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники, которое окончил сам. С этого момента выбор был очевиден.
Получив диплом радиоинженера, Сергей Жабенок служил в Поставах в батальоне связи начальником радиолокационной станции штурмовой авиабазы. Из-за болезни отца в 1994 году перевелся в Миорский райвоенкомат. Прежде чем возглавить учреждение, был начальником отделения и начальником группы призыва на военную службу.


По сей день Сергей Иванович наряду с поисковой работой успевает собирать и реставрировать старые радиостанции и приемники. Кроме всего прочего, в мастерской военкома хранится один из самых известных послевоенных приемников "Родина", а также менее известный "Казахстан". Украшает экспозицию советская коротковолновая радиостанция военного назначения РБМ, которую массово использовали во время Великой Отечественной войны. Хранить память о прошлом Сергей Иванович считает своим делом жизни. 

 

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Сотруднику казахстанского посольства стало известно, что его дедушка погиб в Миорском районе. Сергею Жабенку удалось определить место гибели воина. Благодаря его усилиям имя красноармейца занесено на мраморные плиты братской могилы в Леонполе. Более того, в воинских захоронениях района он выявил еще несколько имен уроженцев Казахстана, о которых не было известно поисковикам этой страны.


Еще один факт. Областной военкомат в прошлом году основал Книгу почета. По итогам за 2016 год в нее занесены два лучших военных комиссара Витебщины. Среди них Сергей Иванович.

 

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