Миорским районным Советом депутатов приняты решения:

-от 10 марта 2017 г. № 145 «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2016 год», подписано председателем Банифатовой М.Н., зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 17 марта 2017 г. регистрационный № 9/82288, размещено на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 24 марта 2017 г. и обнародовано на официальном сайте Миорского районного исполнительного комитета;



-от 10 марта 2017 г. № 148 «О внесении изменений в решение Миорского районного Совета депутатов от 17 июня 2016 г. №106», подписано председателем Банифатовой М.Н., зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23 марта 2017 г. регистрационный № 9/82363, размещено на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 29 марта 2017 г. и обнародовано на официальном сайте Миорского районного исполнительного комитета.