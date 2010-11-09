Авторизация
 

Міёрскім Саветам дэпутатаў прыняты рашэнні

Миорским Советом депутатов приняты решенияМиорским районным Советом депутатов приняты решения:
-от 10 марта 2017 г. № 145 «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2016 год», подписано председателем Банифатовой М.Н., зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 17 марта 2017 г. регистрационный № 9/82288, размещено на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 24 марта 2017 г. и обнародовано на официальном сайте Миорского районного исполнительного комитета;


-от 10 марта 2017 г. № 148 «О внесении изменений в решение Миорского районного Совета депутатов от 17 июня 2016 г. №106», подписано председателем Банифатовой М.Н., зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23 марта 2017 г. регистрационный № 9/82363, размещено на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 29 марта 2017 г. и обнародовано на официальном сайте Миорского районного исполнительного комитета.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Принято решение
» Решения
» Принято решение
» Приняты решения
» Приняты решения
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Канферэнцыя Міёрскага камітэта БРСМ

  • 17 апрель 2017, 16:12
  • 3
  • 0

Уступныя іспыты

  • 17 апрель 2017, 16:03
  • 1
  • 0

Міёрскім Саветам дэпутатаў прыняты рашэнні

  • 17 апрель 2017, 15:58
  • 3
  • 0

У памяшканнях і на пашах Міёршчыны — працаваць напружана

  • 17 апрель 2017, 15:45
  • 3
  • 0

Прафсаюзны прыём у Міёрах

  • 17 апрель 2017, 08:00
  • 25
  • 0

Хрыстос Уваскрос! Сапраўды Уваскрос!

  • 16 апрель 2017, 08:00
  • 26
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 097
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 25 115
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 14 288
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 762
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 559
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 480
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 201
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 248
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 2 033
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 342
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 6 344
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 564
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 18 апреля 2017
Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен

Именины 17 апреля 2017
Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru