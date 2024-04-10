Госконтроль: Закупки отменили – средства сэкономили

Продолжается контроль за выполнением поручений Главы государства по экономному и эффективному расходованию средств. Удается предупредить необоснованные закупки и тем самым сэкономить значительные суммы собственных средств организаций.

Например, без должного изучения конъюнктуры рынка и проработки вопроса целесообразности отдельные сельхозпредприятия Верхнедвинского и Докшицкого районов проводили закупки импортной сельхозтехники, аналоги которой производятся в стране, не уступают по своим техническим характеристикам и стоят намного дешевле. Перерабатывающим предприятием Витебска велась закупка технологического оборудования при наличии аналога по меньшей цене.

По предложениям комитета области процедуры закупок отменены. Организации дополнительно изучают рынок и планируют закупки преимущественно отечественной техники. Это позволит сэкономить свыше полумиллиона рублей.

Также предупреждены факты ограничения отдельными предприятиями доступа поставщиков к процедурам закупок.