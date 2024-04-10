С 1 апреля в Беларуси действуют новые нормы ввоза товаров на наземном транспорте

Витебская таможня информирует, что с 1 апреля 2024 г. прекратился срок действия решения Совета Евразийской экономической комиссиии от 27.09.2023 № 94, которым были установлены нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, а также в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц, в размере 1 000 евро и 31 кг.

С 00.00 1 апреля 2024 г. нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляют:

• 500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом;

• 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.

Нормы беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта, остаются без изменений и составляют 10 000 евро и 50 кг.

Просим учитывать данную информацию при пересечении таможенной границы.

По материалам Витебской таможни