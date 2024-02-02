Инспекция МНС по Полоцкому району напоминает

gazeta 2-02-2024, 13:44 441 Афіцыйна    Друкаваць

 Налог на недвижимость физическим лицам исчисляется налоговым органом, как правило, исходя из установленной Налоговым кодексом расчётной стоимости квадратного метра.

При этом физические лица для определения (или корректировки) сумм налога на недвижимость вправе предоставить в налоговый орган заключение о независимой оценке стоимости своих капстроений. И если ранее такую оценку для целей налогообложения необходимо было предоставлять каждый год, то с 2024 г. представленное заключение может быть использовано налоговым органом при определении налоговой базы налога на недвижимость в течение 5 лет, начиная с года, за который определена такая оценка, с последующей ежегодной её индексацией.

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