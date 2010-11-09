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Як працуе адміністрацыйная камісія ў Міёрах

 Немногие знают, что согласно административному законодательству действуют административные комиссии. В Миорском районном исполнительном комитете она функционирует с 2002 года. Возглавляет её председатель, управляющий делами райисполкома — Валерий Драбо, его заместитель, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики РОВД Владислав Уткин, секретарь — заведующий юридическим сектором райисполкома Наталья Густова. 

В состав входят представители структурных подразделений исполнительного комитета, а также налоговой инспекции, санитарной службы, отдела внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства. Для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении приглашаются представители  РОЧС, ИДН Миорского РОВД, КДН райисполкома, райветстанции и другие. Присутствуют на заседаниях сотрудники прокуратуры. 

О самом главном в работе в административной комиссии рассказала секретарь, заведующий юридическим сектором райисполкома Наталья ГустовА:
—Компетенция комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях предусмотрена статьей 3.4 КоАП Республики Беларусь. В ней достаточно большой перечень статей, по которым уполномоченные органы составляют протоколы об административных правонарушениях и направляют к нам.


По каким статьям дела рассматриваются наиболее часто?
— По ч. 1 ст. 15.47 КоАП: нарушение правил содержания домашних собак, кошек и (или) хищных животных. Неоднократно через районную газету сообщалось, что хозяевам в обязательном порядке необходимо регистрировать своих питомцев. Решением райисполкома определено, что для этого в Миорах и Дисне можно обратиться в УП ЖКХ, в населенных пунктах — в соответствующие сельисполкомы. Бездействие граждан — это правонарушение, за которое они привлекаются к административной ответственности. Хозяева забывают, что собаки не должны свободно бегать по улице, в том числе в ночное время. Люди обращаются в РОВД. В результате на гражданина составляется протокол об административном правонарушении, взимается штраф от одной до пятнадцати базовых величин.


Нередко рассматриваются дела по статье 20.10 КоАП—нарушение правил пользования электрической или тепловой энергией. В таком случае ущерб придётся возмещать в пятикратном размере. Например, в текущем году по указанной статье привлекался к ответственности гражданин, который самовольно подключил электроустановки жилого дома мимо приборов учета и причинил ущерб на 1 287 рублей 25 копеек. Штраф составил 6 436 рублей 25 копеек.


За нарушения законодательства о пожарной безопасности по ч. 2 ст. 23.56 КоАП и рассматриваемые административной комиссией по компетенции придётся заплатить от тридцати до пятидесяти базовых величин. Так, за неосторожное обращение с огнем при курении в жилом доме, в итоге чего возник пожар, гражданина оштрафовали на 690 рублей.
Все обязаны следить за состоянием печного оборудования, электропроводок, бытовой техники, ведь их неисправность приводит к необратимым последствиям.


Участились случаи направления на рассмотрение в административную комиссию дел за нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных или зоотехнических правил (ч. 1 ст. 12.38 КоАП). Граждане перевозят в автомобилях большой объём мяса без сопроводительных документов, не выполняют ветеринарные правила по роду своей деятельности. В результате платят штраф до двадцати базовых величин.
Административная комиссия рассматривала дела о нарушениях порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины. За это привлекались к ответственности не только физические, но и юридические лица, индивидуальные предприниматели.


Рассматриваются ли на заседаниях комиссии административные правонарушения несовершеннолетних?
—Нет. Это компетенция комиссии по делам несовершеннолетних. Но рассматриваются дела в отношении взрослых, которые вовлекли детей в антиобщественное поведение путем покупки им и (или) употребления с ними алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива (ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь). Дела об административных правонарушениях по данной статье рассматриваются на каждом заседании комиссии. И это не утешительное обстоятельство. Граждане осознанно покупают или распивают с несовершеннолетними спиртные напитки или пиво. Есть такие, кто ответив по закону однажды, совершает аналогичное правонарушение повторно.


В последнее время участились случаи продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива не достигшим 18-летия. При рассмотрении таких дел устанавливается, что продавцы магазинов не уточняют возраст подростка, не требуют предъявить документ, удостоверяющий личность. За продажу несовершеннолетнему бутылки пива емкостью 0,5 л примерной стоимостью два рубля продавец платит штраф в минимальном размере двадцати базовых величин, а это 460 рублей.


Учитывает ли комиссия обстоятельства, смягчающие, отягчающие административную ответственность?
—Конечно. Например, если у лица, в отношении которого ведется административный процесс, на иждивении ребёнок в возрасте до 14 лет, применяется наименьшая мера ответственности. В ряде случаев, когда гражданин добровольно возместит и устранит причиненный ущерб, он может быть освобожден от ответственности. Как уже отмечалось, за одно и то же правонарушение, совершенное повторно в течение года, применяются более жесткие меры. Это обстоятельство, как и вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение, отягощает ответственность.


Пожелание гражданам — обдумывать свои поступки или же свое бездействие в некоторых ситуациях, ведь порой это приводит к нежелательному результату. 

Наталия СТАНКЕВИЧ.

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