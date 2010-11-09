Летом завершилась вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. О её итогах и ближайших изменениях, которые предполагается внести в законодательство, мы попросили рассказать депутата по Полоцкому сельскому избирательному округу №28 Андрея ЮНИЦЫНА.

Андрей Юрьевич, какие наработки в законотворчестве по итогам деятельности парламента Вы могли бы выделить?

— Оперативно решив организационные вопросы, депутатский корпус активно включился в реализацию своих полномочий с учётом задач, поставленных главой государства на встрече с парламентариями пятого и шестого созывов. В итоге принято 30 законопроектов в первом чтении (ратификация соглашений), 53 — во втором, на стадии подготовки ко второму чтению 29 законопроектов.



Основные усилия сосредоточены на экономической проблематике. Заложены основы создания инвестиционных фондов, вносятся востребованные временем изменения в законодательство о государственно-частном партнёрстве. Дан старт пилотному проекту по привлечению зарубежных инвестиций для реконструкции автомобильной дороги М-10. Проводится работа по упрощению и обеспечению прозрачности процедур государственных закупок. В ходе сессии большое внимание уделено вопросам социальной политики. Приняты решения по правовому обеспечению пенсионной системы, предоставлению дополнительных гарантий гражданам, которые проходят альтернативную службу, расширению доступности и спектра социальных услуг. Закон усиливает государственную поддержку семей, где дети или родители — инвалиды. В русле проводимой реформы судебной системы завершена большая работа над новой редакцией Кодекса о судоустройстве и статусе судей.



Законодательные наработки сессии отражают практически весь спектр актуальных задач по развитию деловой активности, финансового рынка, привлечению инвестиций, диверсификации экспорта с учетом факторов, обусловливающих основные тенденции в мировой экономике.



На создание более комфортных условий ведения бизнеса направлена корректировка Закона "О кредитных историях" и совершенствование законодательства по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. В этом же ключе готовятся изменения в Банковский кодекс.



Раскрепощение предпринимательской инициативы предполагает не просто отказ от излишней бюрократии, но и создание надежной системы экономических стимулов. Именно такой подход реализован в проекте Закона "Об инвестиционных фондах", одна из задач которого — заинтересовать предприятия и граждан активнее вкладывать средства в национальную экономику.



Подстегнуть развитие отечественного рынка пассажирских перевозок позволят новации, внесенные в Закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". За счет более широкого привлечения в этот сектор частников и установки правил работы различных онлайн-сервисов люди получат дополнительные маршруты, а конкуренция приведет к повышению качества услуг и снижению цен.



Какие вопросы вызвали наиболее бурное обсуждение?

— Практически все изменения и дополнения в действующие законы активно обсуждаются в каждой из 14 комиссий, как правило, с привлечением представителей министерств. Бурные дискуссии вызывают законопроекты, затрагивающие социальную сферу. Например, изменения в Закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", планируемые изменения в Закон об электроэнергетике, в части развития в стране альтернативных источников энергии. Совместно с Министерствами транспорта и коммуникаций, по налогам и сборам, МВД Республики Беларусь и другими заинтересованными сторонами активно обсуждались вопросы изменения порядка сбора государственной пошлины за участие в дорожном движении. Есть конкретные предложения парламентариев в части прохождения процедуры техосмотра раз в полугодие с привязкой к уплате сбора и ужесточением ответственности в случае уклонения. Также предлагается, чтобы при покупке автомобиля новый владелец не проходил повторно техническое освидетельствование транспортного средства и не уплачивал сбор, если срок действия процедур не закончился.

Депутатов живо интересовали вопросы ремонта дорожной сети в сельской местности и городах. Состоялись несколько встреч с заместителем министра профильного министерства, организован тематический круглый стол.



Расскажите подробнее об изменениях, которые ждут социальную сферу?

— Палата представителей приняла проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О социальном обслуживании". Им предусматривается корректировка терминов "социальная услуга", "трудная жизненная ситуация", уточнены положения в части требований, предъявляемых к социальному обслуживанию, расширению форм и полномочий исполнительных и распорядительных органов по введению новых видов услуг, определению порядка и условий их оказания. Уточнены перечни обстоятельств, по которым граждан можно отнести к находящимся в трудной жизненной ситуации, что является основанием для оказания социальных услуг. Законом введено социальное обслуживание в замещающей семье. Это уже практикуется и заключается в помощи нетрудоспособному человеку физическим лицом либо семьёй в условиях их совместного проживания и ведения общего хозяйства. При этом взявший на себя обязательства по уходу не является подопечному близким родственником, отношения между ними не затрагивают имущественные вопросы.



Закреплена возможность выбора исполнителя государственного социального заказа из числа негосударственных некоммерческих организаций при наличии только одного конкурсного предложения, полностью соответствующего установленным местными исполнительными и распорядительными органами требованиям. Договоры можно будет заключать на срок до пяти лет в пределах времени реализации государственной программы, в соответствии с которой он финансируется.



Следует особо отметить новую редакцию Закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", нормы которого позволят повысить размер отдельных пособий и увеличат количество граждан, имеющих право их получать. Благодаря поправкам, внесенным в Закон "О социальном обслуживании", станет проще процедура размещения государственного социального заказа, расширятся возможности оказания помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Серьезная работа проведена и по обновлению законодательства в сферах здравоохранения, физкультуры и спорта. Своевременно решен ряд принципиальных вопросов укрепления обороноспособности страны, защиты государственных секретов, борьбы с терроризмом и совершенствования системы охраны общественного порядка.



В чём отличия обновленного Декрета №3 от предыдущего? На заседании у Президента страны принято решение ввести в 2018 году электронные ID - карты для белорусов. Для чего они нужны и как будут выглядеть?

— Обновленный Декрет №3 еще не внесен на рассмотрение в Парламент. Но в состав рабочей группы, которая вырабатывает предложения по его изменению, вошли и парламентарии. Поэтому обсуждать документ пока преждевременно.



Появление ID-карт предусмотрено государственной Программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 годы. Глава государства также поставил задачу построить в ускоренном темпе современную страну с развитыми информационно-коммуникационными технологиями, сервисами и услугами, создать электронное правительство. ID-карта обеспечит коммуникации между гражданами, бизнесом и государством путем повсеместного перевода их в электронную форму.



ID-карта станет еще одним удостоверением личности. Предполагается, что ей можно будет свободно пользоваться внутри страны, а паспорт понадобится только для поездок за границу. Внешне—это небольшая пластиковая карточка, похожая на водительские права. На ней Ф.И.О. владельца, пол, дата рождения, идентификационный номер, номер и срок действия, фото, подпись, а также чип, где хранится та же информация в электронном виде и цифровая подпись гражданина.



Как член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, лично Вы какую лепту внесли в совершенствование законодательства?

— Теперь являюсь ответственным за подготовку проекта закона "О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза, Первого дополнительного протокола к Общему регламенту Всемирного почтового союза, Всемирной почтовой конвенции и Заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, Соглашения о почтовых платежных услугах и Заключительного протокола Соглашения о почтовых платежных услугах". В течении второй сессии в составе рабочей группы отвечал за подготовку предложений в концепцию Закона "О персональных данных", внесение которого в Парламент планируется в 2017 году, осенью также на рассмотрение в Палату представителей должен поступить проект Закона "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", в обсуждении которого также принимал участие.



Важнейший источник информации для депутата — встречи в трудовых коллективах, с гражданами, юридическими лицами, местными и региональными органами исполнительной и представительной власти, где поднимаются актуальные вопросы, которые требуют оперативного принятия мер и которые возможно рассмотреть при изменении действующих нормативно-правовых документов. Стараюсь работать в тесном взаимодействии со всеми. Считаю, что только активная позиция граждан, всех заинтересованных, депутата позволяет находить оптимальные и эффективные решения самых сложных задач.



Что в планах на перспективу?

— В ходе сессии создан добротный задел на будущее. Постоянные комиссии продолжают работать над законопроектами, призванными укрепить позиции банковского сектора, оптимизировать систему государственных закупок, повысить роль частной инициативы в реализации инфраструктурных проектов, усилить антимонопольную политику. Подготовлено несколько депутатских инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата. Эта работа проводится в предельно открытом формате. И многие другие не менее значимые вопросы стали предметом серьезных публичных дискуссий, проведенных депутатами. Эффективность расходования государственных средств, промышленная и энергетическая безопасность, социальная защита граждан в "чернобыльских" районах, насущные проблемы образования — эти и другие темы выносились на широкое общественное обсуждение.



Участвуют Парламентарии в обсуждении основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на очередной год. У нас есть четкое понимание, что социально-экономической прогноз должен быть реалистичным, а вложенные в экономику ресурсы —приносить максимальную отдачу. В этих целях детально проанализированы итоги исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2016 год. Результаты станут отправной точкой для формирования наших предложений по проекту главного финансового документа страны.



Достаточно весомые плоды принесла реализация международной программы Палаты представителей. Депутаты приняли активное участие в плановых мероприятиях по линии международных структур, включая Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское измерение Центральноевропейской инициативы.



Вполне естественно, что особое внимание мы сосредоточили на подготовке 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Минске. В результате приняты документы, отражающие реакцию международного сообщества на тревожные тенденции современности. Я вхожу в рабочие группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Мексиканских Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сингапур и Французской Республики.



—Успехов Вам, Андрей Юрьевич. Спасибо за беседу.

Подготовила Наталия СТАНКЕВИЧ.