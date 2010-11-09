В настоящее время субъектами хозяйствования широко применяется практика заключения с гражданами договоров подряда на выполнение какого-либо вида работ.

Договор подряда, заключаемый между гражданином (физическим лицом) и субъектом хозяйствования (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) является гражданско-правовым договором, который необходимо отличать от трудового договора.

Источниками регулирования отношений, возникающих на основе гражданско-правовых договоров, являются Гражданский кодекс Республики Беларусь и Указ Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам».

При использовании гражданско-правового договора для привлечения на работу граждан не оформляются документы, которые применяются в трудовых отношениях. Основным документом, регулирующим отношения между заказчиком и подрядчиком, является гражданско-правовой договор, заключенный в письменной форме.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). При этом между сторонами не возникают трудовые отношения, и цена работы не является заработной платой подрядчика.

При выполнении работ по гражданско-правовому договору не действуют гарантии, установленные законодательством о труде. В соответствии со статьёй 6 Трудового кодекса Республики Беларусь отношения по поводу осуществления обязательств, возникающих на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством, не подпадают под действие Трудового кодекса.

Порядок оплаты работы по договору подряда определен статьей 665 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Заказчик обязан уплачивать подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результата работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика — досрочно.

В соответствии со ст.37 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь дела по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, подведомственны судам.

Споры о невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по гражданско-правовым договорам (в том числе размера и сроков выплаты вознаграждения по договору) между гражданином-подрядчиком и заказчиком рассматриваются судами в порядке искового производства в течение срока исковой давности (общий срок исковой давности установлен ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь и составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права).

На основании п.1.9 ст.257 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам, освобождаются от уплаты госпошлины за подачу исковых заявлений по спорам о взыскании платы за выполненную работу, оказанную услугу, созданный объект интеллектуальной собственности.

А. КРИВКО, начальник Полоцкого межрайонного отдела

Витебского областного управления

Департамента государственной инспекции труда

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Фото для иллюстрации.