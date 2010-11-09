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Змены ў інструкцыі пры выплаце дзяржпошліны

 С 4 июля вступили в силу дополнения и изменения в инструкцию о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам. Данные дополнения и изменения утверждены Постановлением Министерства финансов и Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.05.2017 № 12/190.

В соответствии с подпунктом 9.1.2 инструкции № 143/171 при уплате госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в поле "Назначение платежа" вместо регистрационного знака транспортного средства указывается серия и номер свидетельства о регистрации (технического паспорта).


Подготовил Валерий ВЕРЕЩАКО.

Фото для иллюстрации. 

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