С 4 июля вступили в силу дополнения и изменения в инструкцию о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам. Данные дополнения и изменения утверждены Постановлением Министерства финансов и Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.05.2017 № 12/190.

В соответствии с подпунктом 9.1.2 инструкции № 143/171 при уплате госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в поле "Назначение платежа" вместо регистрационного знака транспортного средства указывается серия и номер свидетельства о регистрации (технического паспорта).



Подготовил Валерий ВЕРЕЩАКО.

Фото для иллюстрации.