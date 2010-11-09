В связи с переходом на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC), с 4 июля перечисления страховых взносов, штрафов, пени по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо производить на счет BY91BAPB30112200100120000000 в филиале ОАО "Белагропромбанк" Витебское областное управление, код банка BAPBBY22424.

Информацию также можно получить по

тел. 8 (02152) 4 01 94 и на официальном сайте Белгосстраха www.bgs.by. УНП 100122726.

n Представительство Белгосстраха

по Миорскому району.

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С 4 июля перечисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляют отделы ФСЗН, необходимо производить на счет BY89AKBB36029420100020000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", г. Минск, Главное управление Министерства финансов РБ по Витебской области, BIC банка AKBBBY2X. Код валюты—933. УНП 304233004.

n Миорский районный отдел ФСЗН.

Фота для ілюстрацыі.