Авторизация
 

Новыя рахункі на Міёршчыне

 В связи с переходом на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC), с 4 июля перечисления страховых взносов, штрафов, пени по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо производить на счет BY91BAPB30112200100120000000 в филиале ОАО "Белагропромбанк" Витебское областное управление, код банка BAPBBY22424.

Информацию также можно получить по
тел. 8 (02152) 4 01 94 и на официальном сайте Белгосстраха www.bgs.by. УНП 100122726.
n Представительство Белгосстраха
по Миорскому району.
***
С 4 июля перечисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляют отделы ФСЗН, необходимо производить на счет BY89AKBB36029420100020000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", г. Минск, Главное управление Министерства финансов РБ по Витебской области, BIC банка AKBBBY2X. Код валюты—933. УНП 304233004.
n Миорский районный отдел ФСЗН.

Фота для ілюстрацыі.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Поменялись реквизиты в ОАО "АСБ Беларусбанк"
» Предоставить отчёт в Миорский Белгосстрах
» О статистической отчётности
» Система "Рассчёт"
» Скидки на электронное декларирование!
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Дзень горада адзначылі ў Міёрах

  • 05 июль 2017, 11:38
  • 174
  • 0

Здабыча жывёлы на Міёршчыне

  • 05 июль 2017, 11:13
  • 27
  • 0

105 парушэнняў выявіла Браслаўская МРІ АЖіРС

  • 05 июль 2017, 11:08
  • 45
  • 0

Спаборніцтва паляўнічых прайшло на Міёршчыне

  • 05 июль 2017, 11:01
  • 59
  • 0

Конкурс пра збор бытавых адходаў у Міёрах

  • 05 июль 2017, 10:52
  • 32
  • 0

Каб АЧС абмінула падворкі Міёршчыны

  • 05 июль 2017, 10:44
  • 30
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 334
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 30 097
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 11 619
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 767
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 10 271
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 9 335
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 367
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 696
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 7 июля 2017
Антон, Иван, Никита, Яков

Именины 6 июля 2017
Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет
/div>