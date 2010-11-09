Геннадий ТРУБАЧ, врач-хирург

Фота для ілюстрацыі

Прободная язва желудка и 12-перстной кишки—острая перфорация язвы желудка или 12-перстной кишки в свободную брюшную полость. Главные симптомы: язвенный анамнез, кинжальная боль, дискообразное напряжение передней стенки живота, исчезновение печёночной тупости, рентгенологически—свободный газ под диафрагмой. Следует знать, что примерно в 9-10 % случаев наблюдается перфорация острых или "немых" язв, когда в анамнезе совершенно отсутствуют какие-либо сведения о язвенной болезни.

Симптоматика прободных язв зависит от стадии заболевания—шоковая стадия, характеризующаяся острым началом, чрезвычайно резкими болями в эпигастрии. Боль настолько интенсивна, что у большинства больных с прободной язвой желудка или 12-перстной кишки развивается эндогенный болевой шок, появляется страх смерти. Типичная иррадиация боли—в подключичную область, плечо, лопатку (при перфорации язвы 12-перстной кишки справа, желудка—слева). Больные лежат в постели неподвижно на спине или правом боку с подтянутыми ногами к животу. Любое движение усиливает и без того жесточайшие боли. При осмотре отмечается страдальческое выражение лица, частое поверхностное дыхание, мраморная окраска кожных покровов, акроцианоз, синюшность ногтевых лож. Кожа покрыта мелким холодным потом, пульс слабого наполнения, редкий. Температура тела нормальная. Живот не участвует в акте дыхания, втянут. При поверхностной пальпации определяется резкое напряжение мышц передней брюшной стенки ("дискообразный живот"). Глубокая пальпация вызывает резкое усиление болей в эпигастрии.



Через 5-6 часов шоковая стадия сменяется стадией мнимого благополучия (улучшения). Боли значительно уменьшаются, полностью не проходят, часто смещаются в правую подвздошную область. При движении в постели появляется резкая разлитая боль в животе. Кожа принимает обычную окраску, нормализуются пульс и артериальное давление. Температура тела 37,0° - 37,5°. Снижается напряжение мышц брюшного пресса. Вместе с тем нарастает интоксикация и картина прободной язвы становится как бы завуалированной. Продолжается 2-3 часа.

После 8 часов от начала заболевания процесс переходит в стадию разлитого перитонита, характеризующуюся разлитыми постоянными болями в животе, тошнотой, рвотой (срыгивание), равномерным вздутием живота, нарастающей интоксикацией, лихорадкой и другими симптомами распространённого перитонита.



Тактика. Больные с прободной язвой подлежат экстренной операции. Методы и техника оперативных вмешательств зависят от расположения язвенного дефекта, стадии заболевания. Прогноз при позднем обращении больного неблагоприятный!

Острый перитонит—острое воспаление брюшины. Возникает чаще всего вследствие открытых и закрытых повреждений органов брюшной полости, перфорации половых органов желудка, 12-перстной кишки, тонкой и толстой кишки, распространения инфекции из патологического очага при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости (аппендицит, холецистит, панкреатит, гинекологические заболевания и другие). Наиболее частые симптомы острого перитонита--боль, тошнота, рвота, задержка стула и отхождение газов, прогрессирующее вздутие живота, повышение температуры тела, лихорадка, признаки нарастающей интоксикации. При травматических и перфоративных перитонитах вначале заболевания имеет место весьма интенсивная боль, локализирующая строго в области поражённого органа. В последующем боли теряют строгую локализацию, делаются разлитыми и менее интенсивными.



Тошнота и рвота—постоянные признаки перитонита. Рвота становится частой, изнуряющей, нередко сопровождается икотой, вначале содержит примесь пищи, затем желчи, в поздние сроки рвотные массы становятся грязно-оранжевого цвета с каловым запахом.

Вздутие живота появляется по мере прогрессирования заболевания. Из-за резкого повышения внутрибрюшного давления у больных нарушается дыхание и кровообращение. Нарастает интоксикация: ухудшение самочувствия, выраженная одышка и тахикардия, повышение температуры тела к вечеру, снижение артериального давления, уменьшение мочеотделения. Живот в дыхании участвует ограниченно или не участвует вовсе. Мышцы передней брюшной полости напряжены, появляются патологические симптомы раздражения брюшины. При диагнозе острого перитонита выполняется экстренная операция. Однако пациенты нуждаются в предоперационной подготовке.



Следует помнить, что существуют и другие заболевания, имитирующие острые хирургические. Например, острый гастрит—острое воспаление слизистой желудка. Чаще всего напрямую связан с приёмом некачественной или острой пищи, алкоголя. Основные симптомы—тошнота, рвота, чувство тяжести под ложечкой, урчание в животе, нередко диарея. Рвота, как правило, приносит облегчение.

Острый мезаденит—острое воспаление лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки. Больных, как правило, беспокоит слабость, разбитость, головные боли, плохой аппетит, жажда, тошнота, тахикардия, одышка, повышение температуры тела. Боли в животе появляются несколько позже, с умеренной интенсивностью, постоянные, локализируются чаще вокруг пупка.



Синдром раздражённой кишки проявляется колющими или жгучими болями в животе без строгой локализации, тошнотой, урчанием живота, ложными позывами на стул. Продолжительность приступа от нескольких минут до нескольких дней. Общее состояние больных существенно не нарушается.

Почечная колика, острые воспаления придатков матки, болезнь Крона—аллергическое заболевание, характеризуется лихорадкой, поносом, метеоризмом, похуданием. Закрытые травмы живота и другие недуги в списке процессов, имитирующих острый живот.

Патологических процессов--многообразие. Позднее обращение за медицинской помощью пагубно. Со временем тяжелее распознать острое хирургическое заболевание, потому что присоединяются осложнения, сопутствующие болезни, а ещё--из-за приёма больным большого количества лекарств. Обо всём сказанном следует помнить не только больным, но и медицинским работникам на различных этапах оказания помощи.



