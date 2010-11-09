В понедельник в деревне Климяты дотла сгорел дом вместе с пожилой хозяйкой. Опаленный труп пенсионерки спасатели обнаружили в веранде. Что стало причиной возгорания, и почему сельчанка не выбежала во двор, пока устанавливается. Не дожидаясь официального ответа, корреспондент районной газеты провел собственное расследование—разыскал того, кто прибыл на место трагедии раньше всех и поднял на ноги все село.

За стеклом бушевало пламя

В то злосчастное утро соцработник Светлана Рудак, как обычно, впотьмах ехала на велосипеде на работу. Ее путь пролегал мимо хаты подопечной пенсионерки, у которой из окон исходило оранжевое свечение.

—Я сразу не поняла, что такое сияет за стеклом,—с дрожью в голосе вспоминает специалист.—Лампочка обычно горит ровно, а здесь аж вспыхивало. Потом заметила клубы дыма над крышей.

Светлана Стефановна "Аист" бросила в снег, позвонила спасателям и бегом к соседям—звать на помощь. Не прошло и десяти минут, как шифер начал стрелять на всю округу, а из окон вырвалось пламя. Подоспел пожарный расчет…



Под подозрением—бидончик с соляркой

Социальный работник убеждена, что трагедии можно было избежать. За погибшей сельчанкой нужен был глаз да глаз. Светлана Рудак обслуживала ее четыре года и не раз сталкивалась где-то с упрямством бабки, где-то с банальной беспечностью.

Например, два года назад весной старушка предложила вдвоем попалить сухую траву.

—Помнится, я отказалась. Говорю, мол, не женщинам этим заниматься—опасно. Лучше местных мужиков попросить. Заплатишь им, сделают все, как надо,—рассказывает собеседница.



Подопечная выслушала, но все сделала по-своему и в одиночку. Сгорели сарай, "дощанка" и деревянный туалет. И это хорошо, что пламя не "перебросилось" на дом в нескольких шагах. А ведь дни были ветреные.

И похожих случаев предостаточно. Жилье могло превратиться в угли как минимум четыре раза, если бы не бдительность соседей и Светланы Рудак. Однажды даже хата чуть не взлетела на воздух. Соцработник вовремя заметила, что из открытой конфорки выходит газ.

Что не уберегло от беды в этот раз? Скорее всего, роковой стала попытка растопить печь. Пожилая жительница Климят макала щепки в бидончик с соляркой и поджигала. Так быстрее занимался огонь и сам по себе процесс розжига проще. Кстати, поговаривают, что емкость с горючим стояла именно в веранде, где нашли обгоревший труп хозяйки…



Кстати:

Тот день спасатели запомнят надолго: впервые за много лет в Миорском районе произошло сразу три пожара за сутки. После обеда в Дисне горела дача. Ближе к вечеру в деревне Слобода вспыхнул дом—здесь на женщине воспламенилась одежда, когда она растапливала печку. Сельчанка пыталась сбить пламя, но огонь перекинулся на шторы и обои. В хате кроме потерпевшей находился ее муж. Супруги успели выскочить на улицу.



Игорь МАТЕЛЕНОК.