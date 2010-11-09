В деревне Долгиново инфраструктура налажена. Хочешь почитать — работает сельская библиотека-клуб. Закончились макароны? Поторопись в местный магазин, пока не закрылся. Даже болеть не страшно. Подлечит молодой врач общей практики Анна БЛАЖЕВИЧ из амбулатории под боком. Наш корреспондент записался на приём.

"Анечка приехала…"

С утра сижу в фойе в очереди, изучаю интерьер. Под ногами блестит стерильной чистоты пол. В горшках—декоративные растения. Сквозь огромные пластиковые окна, выходящие во двор, зелень ласкает теплом свет солнечного морозного дня.

Ко входу подъезжает скорая помощь. С подножки спрыгивает девушка и быстрым шагом устремляется к нам. "Анечка приехала",—с улыбкой произносит бабушка с повязкой на переносице.



Врач общей практики Анна Блажевич работает в амбулатории с августа прошлого года после окончания лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета. Прошла интернатуру в Новополоцкой центральной городской больнице. Сама родом из Миор, но любит село. Поэтому не опечалилась, когда узнала, что по распределению попадет в Долгиново. Об этом она рассказала чуть позже на приеме. А пока, дождавшись своей очереди, через просторный светлый кабинет направляюсь к нетипичному врачу, который все время улыбается.



Из амбулатории в приемный покой через ФАП

Каждое утро Анны начинается в поликлинике. Здесь она решает организационные вопросы и спешит в амбулаторию, где ее ждут первые пациенты. До обеда принимает ходячих больных, а во второй половине дня обслуживает на дому тех, кто не может придти. Если вызовов нет, то врач торопится в местные фельдшерско-акушерские пункты и проводит прием здесь. Короче говоря, каждый день распланирован по минутам. Даже по выходным девушка занята—подрабатывает в приемном покое центральной районной больницы.



Когда отдохнуть при таком круговороте дел? Анна Блажевич старается чаще бывать на природе. Читает Шамякина и Есенина. Гордится, что в списке любимых книг—"Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии" Генри Марша. Иногда гостит у старшего брата в Витебске. Он предприниматель. Еще в областном центре у миорчанки полно университетских друзей. Летом молодая врач катается на велосипеде и участвует в пилигримках.



Доктор для души и тела

Интересуюсь, нет ли желания сменить профессию на менее тяжелую и ответственную. Судя по всему, Анна— медик чуть ли не с рождения, хоть и писала в школе стихи и публиковалась в районной газете. Будучи малюткой, играла во врача: делала дедушке уколы шприцом без иглы, наполненным водой. Воспоминание пронесла сквозь годы и воплотила детскую игру в реальность.



Действительность же диктует свои правила. Врач общей практики, по сути, универсальный врач. Должен уметь и не бояться лечить как взрослых, так и детей. В деревне он еще и психолог, потому что сельчане зачастую приходят за общением. Попробуй-ка найди подход к каждому пациенту с уникальным характером. В основе—умение слушать и держать эмоции при себе.



Беседовали около часа обо всем. Анна еще много раз вспоминала свое детство и о доброй бабушке, которой уже нет рядом… Рассказала о заботливых матери и отце. Познакомила с фельдшером Валентиной Токмаковой—она одна из самых опытных сотрудниц амбулатории. Уехал в редакцию с легкой головой, будто хорошо выспался. Как важно, чтобы врач умел не только рецепт выписать.

Комментарий председателя Узменского сельсовета Татьяны СМУЛЬКО:

—Люблю заглядывать в Долгиновскую амбулаторию. Здесь всегда чисто и как-то по-домашнему уютно. Коллектив недавно пополнился врачом общей практики Анной Блажевич. Была у нее на приеме. Внимательная и вежливая, встречает и провожает с улыбкой. А еще она как никто другой знает, какая обстановка царит во многих семьях, ведь часто обслуживает людей на дому.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.