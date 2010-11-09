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Прадаставіць справаздачу ў Міёрскі Белдзяржстрах

Предоставить отчёт в Миорский БелгосстрахНапоминаем, что не позднее 25 января 2017г. необходимо представить государственную статистическую отчетность по форме 1-страхование (Белгосстрах) "Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" за 2016 год.

 

В соответствии с постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 11.07.2016 № 78 представить отчет можно (а для страхователей с численностью застрахованных лиц 15 и более человек—необходимо) в виде электронного документа с использованием средств электронной цифровой подписи, полученных при регистрации в качестве абонента удостоверяющего центра республиканского унитарного предприятия "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" (www.pki.by) или абонента республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь республиканского унитарного предприятия "Национальный центр электронных услуг" (www.pki.gov.by) через официальный сайт Белгосстраха по электронному адресу (www.bgs. by).

 

Фото для иллюстрации.

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