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Дагавор найму на жылыя памяшканнi ў Мёрах

Договор найма на жилые помещения в МиорахВ этом году увеличилось количество обращений в службу "одно окно" райисполкома для оформления договоров найма на жилые помещения частного жилищного фонда. Если в 2015-м было зарегистрировано 17 таких договоров, то в текущем-42. Не удивительно, ведь этот документ является своего рода охранной грамотой для владельца квартиры и нанимателя и исключает проблемы с законом. 

 

Как заключить договор найма жилого помещения, поинтересуемся у главного специалиста сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Татьяны Зарудницкой.

 

Татьяна Григорьевна, что такое договор найма?
—Это соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания. Форма договора утверждена Постановлением Совета Министров от 12.09.2006 № 1191 (в редакции Постановления Совета Министров от 19.03.2013 г. № 193). Бланк и образец заполнения размещены на официальном сайте Миорского райисполкома в разделе "Одно окно" (подраздел "Административные процедуры, осуществляемые по заявлениям граждан", глава 1 "Жилищные правоотношения", пункт 1.8). Бланк можно получить также в местном исполнительном комитете.


Как заключается договор найма?
—Договор оформляется в письменном виде, в трёх экземплярах. Один тому, кто сдает жилье в наем, второй— нанимателю и третий—регистрационному органу. Подписывается обеими сторонами— наймодателем и нанимателем.
В договоре обязательно необходимо прописать:
1.Данные паспортов нанимателя и наймодателя;
2.Членов семьи нанимателя, которые будут проживать с ним в данном жилье;
3.Точный адрес сдаваемой квартиры;
4.Срок найма (иначе договор считается бессрочным и проживающего будет сложно выселить, если у наймодателя возникнет такая необходимость);
5.Описание сдаваемого жилья: площадь, количество комнат, мебель и бытовая техника, имеющаяся в наличии.
6.Срок оплаты и ее точный размер. Сумма должна указываться в белорусских рублях. Под сроком подразумевается число, в которое ежемесячно наниматель будет платить.
В дополнительных условиях договора также можно прописать, в чьи обязанности будет входить ремонт жилья или предоставляемой в аренду бытовой техники, как часто и при каких обстоятельствах наймодатель может посещать сдаваемое в наем жилье и т.д.


Где можно зарегистрировать договор?
—Договор регистрируется в местном исполкоме. Необходимо личное присутствие обеих сторон. Обязательно иметь при себе:
1.Документы, удостоверяющие личности наймодателя и нанимателя.
2.Технический паспорт на жилье, сдаваемое в наем.
3.Документ, подтверждающий право собственности на жилье.
Заявление о регистрации договора найма должно быть подписано собственником жилого помещения и участниками общей долевой собственности на него, и совершеннолетними членами семьи, а также иными гражданами, имеющими право владения и пользования на сдаваемое жилье.
ВАЖНО: зарегистрировать договор необходимо до фактического предоставления нанимателю сдаваемого жилья, т.е. до даты начала найма, которая будет прописана в договоре.


У многих возникает вопрос, можно ли сдавать в наем квартиру, если ещё не выплачен льготный кредит, взятый на её строительство?
—В соответствии с подпунктом 1.20 пункта 1 Указа Президента от 06.01.2012 г. № 13 предоставление жилых помещений (их частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или по договору аренды, построенных (реконструируемых) или приобретенных с привлечением льготного кредита, до полного его погашения не допускается, а в исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья или члена его семьи, материальное положение и иных) осуществляется с разрешения соответствующего районного, городского, сельского исполнительного и распорядительного органа без согласия залогодержателей. При этом каждый из вышеперечисленных случаев необходимо подтвердить соответствующими документами. И лишь после принятия положительного решения, гражданин вправе обратиться с заявлением о регистрации договора найма жилого помещения, предоставив необходимые документы. Копия в пятидневный срок направляется в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Миорскому району.

 

Фото для иллюстрации.

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