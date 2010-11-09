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Выжыць і не праржавець

Выжить и не проржаветьМногие автолюбители задаются вопросом: как продлить срок службы машины зимой? Например, во времена Советского Союза считали, что выезжать из гаража в это время года вообще не стоит. На днище и под арки не залетит соль, а двигатель и механизмы "отдохнут". Нынешние шоферы такой метод не приветствуют и утверждают обратное—гараж превратит транспортное средство в ржавое ведро. На чьей стороне правда? Разбирался наш корреспондент.

 

ОДНАЖДЫ знакомый рассказал историю из советского прошлого. Его отец ездил на популярном в 90-х "Москвиче". Вынужден был посреди зимы поставить автомобиль на хранение до лета в дощатый утепленный гараж. Через три месяца днище проржавело, перестали крутиться задние колеса.
На те же грабли наступил я полгода назад. Месяц в закрытом помещении готовил машину к зимнему сезону: заваривал дырки, наносил на днище и под арками антикорозионную грунтовку и пушечное сало. За это время тормозные колодки и некоторые места на кузове покрылись ржавчиной.
Специалисты утверждают, что лучше всего ставить авто на стоянку под навесом на улице—это идеальные условия. В таком случае снег и дождь не повредят лакокрасочное покрытие, а кузов будет естественным образом проветриваться и медленнее ржаветь. Сойдет и гараж, но только вентилируемый.


МАШИНУ к хранению нужно тщательно подготовить. В одной из миорских автомастерских объяснили все на пальцах:
—Первым делом промойте кузов и сверху, и снизу,— говорит Иннокентий (имя изменено).—Продуйте воздухом и обработайте силиконом уплотнители дверей, крышки капота и багажника. Теперь в мороз уплотнитель не примерзнет к двери. Брызните в замочную скважину какой-нибудь водоотталкивающий состав и смазку для ухода за личинками замков. Мало ли сядет аккумулятор и придется воспользоваться ключом?
Зимой желательно поддерживать уровень топлива в баке на максимуме. Нехитрый прием не даст конденсату образоваться на внутренних стенках емкости.


ПРОФЕССИОНАЛЫ рекомендуют перед холодами полностью зарядить аккумулятор. Дело в том, что энергия не восполняется от генератора на 100 процентов. А снимать ли с батареи клеммы?
—Все зависит от типа автомобиля,—обращает внимание ремонтник.—Если машина без бортового компьютера и роботизированной коробки передач, то можно снимать. Если "умная" электроника управления двигателем присутствует, то лучше не стоит. Возникнут ошибки в "мозгах" и их исправление обойдется в копеечку.


Чтобы топливные и тормозные трубки не заржавели и не лопнули в самый неподходящий момент, их советуют покрыть жидким антикором-консервантом. То же самое касается тросиков ручника и капота.
НАКОНЕЦ, если зимой катаетесь, то чаще мойте машину. Пусть не раз в неделю, но регулярно. И лучше всего мойкой под высоким давлением, чтобы эффективнее сбивать из труднодоступных мест соляные отложения.

 

Фото для иллюстрации.
Игорь МАТЕЛЕНОК. 

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