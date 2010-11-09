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Увазе мікраарганізацый Міёршчыны, створаных ў 2016 годзе!

Вниманию микроорганизаций Миорщины, созданных в 2016 году!Государственное статистическое наблюдение по форме 1-мп (микро) "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации" за 2016 год будет проводиться сплошным методом.

 

Срок представления формы в органы государственной статистики (в электронном виде либо на бумажном носителе)—30 января 2017 г. Обращаем внимание, перечень организаций, включенных в совокупность респондентов для отчета по форме 1-мп (микро), информационные материалы по проведению сплошного наблюдения отображаются по ссылке "Сплошное наблюдение за деятельностью микроорганизаций за 2016 год" рубрики "Актуально", размещенной на главной странице официального сайта Белстата http://www.belstat. gov.by.
По вопросам представления необходимо обращаться в территориальные отделы статистики.

Фото для иллюстрации.

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