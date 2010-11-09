В частности, документом предусмотрено снижение с 50 до 25 фиксированного процента средств, полученных от сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и подлежащих перечислению в республиканский бюджет Нацбанком, республиканскими унитарными предприятиями, учреждениями, другими организациями, за которыми недвижимое имущество, находящееся в республиканской собственности, закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также акционерными обществами, созданными в процессе преобразования арендных предприятий, коллективных (народных) предприятий, государственных предприятий, государственных унитарных предприятий и приватизации арендных предприятий, и республиканскими государственно-общественными объединениями в отношении переданного им в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности.Арендодатели капитальных строений (зданий, сооружений), права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, обязаны до 1 июля 2017 г., а в случае заключения договора аренды после 1 января 2017 г.—в течение шести месяцев со дня заключения такого договора обеспечить государственную регистрацию прав на указанное имущество, кроме случаев, когда эти капитальные строения (здания, сооружения) расположены на землях общего пользования.В случае опоздания арендодатель перечисляет в республиканский бюджет 100 процентов средств начиная с 1 июля 2017 г. либо с месяца, следующего за месяцем, в котором истек установленный шестимесячный срок.Документом установлено, что государственное недвижимое имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование частному партнеру для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве, а также иностранным или международным юридическим лицам (организациям, не являющимся юридическими лицами) и иным лицам в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.В случае передачи недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности либо в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц, в аренду или безвозмездное пользование в период действия соответствующего договора допускается использование недвижимого имущества по назначению, определенному в таком договоре, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, без проведения строительно-монтажных работ (за исключением выполнения таких работ при текущем или капитальном ремонте) и изменения назначения недвижимого имущества и целевого назначения земельного участка, предоставленного для его обслуживания, с соблюдением арендатором требований законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления соответствующей деятельности.Также Указом предусмотрено взыскание платы за право заключения договоров аренды недвижимого имущества государственной собственности, полученной при проведении аукционов по продаже права заключения договоров аренды, средств, полученных от сдачи в аренду данного имущества, а также пеней, не перечисленных в установленный срок в республиканский или местные бюджеты, путем списания в бесспорном порядке на основании приказа Министерства финансов или его территориального органа, местного финансового органа.Документом также внесены изменения в утвержденные Указом № 150 положения.Определено, что договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности либо в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц, а также договоры аренды машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, находящихся в государственной собственности, заключенные до 1 января 2017 г., должны быть приведены в соответствие с Указом до 1 апреля 2017 г.