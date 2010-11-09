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Во исполнение требований постановления Совета Министров от 6 ноября 2013 г. №957 райисполком напоминает о необходимости предоставления сведений о неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строениях (зданиях, сооружениях), их частях и земельных участках (частях земельных участков) для включения их в  перечень на бумажном носителе и в электронном виде до первого числа третьего месяца соответствующего календарного квартала, на первое число первого месяца которого установлено наличие критериев, предусмотренных в пункте 3 Положения по форме согласно приложению 1.

В перечень не включаются жилые дома, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, гаражи, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки, предназначенные для ведения домашнего хозяйства, и земельные участки (их части), на которых они расположены, принадлежащие физическим лицам, в том числе являющимся индивидуальными предпринимателями, а также капитальные строения (здания, сооружения), их части и земельные участки (части земельных участков), на которых они расположены, используемые сезонно, иные капитальные строения (здания, сооружения), их части и земельные участки (части земельных участков), на которых они расположены, по решениям областных (Минского городского) Советов депутатов.

 Принятие решения об исключении капитальных строений из указанного перечня является административной процедурой, которая в силу требования законодательства составляет 1 месяц со дня регистрации заявления.
Непредставление в срок сведений либо представление заведомо недостоверных сведений влечет административную ответственность должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц  согласно действующему законодательству.

Фото для иллюстрации.
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