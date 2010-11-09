В перечень не включаются жилые дома, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, гаражи, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки, предназначенные для ведения домашнего хозяйства, и земельные участки (их части), на которых они расположены, принадлежащие физическим лицам, в том числе являющимся индивидуальными предпринимателями, а также капитальные строения (здания, сооружения), их части и земельные участки (части земельных участков), на которых они расположены, используемые сезонно, иные капитальные строения (здания, сооружения), их части и земельные участки (части земельных участков), на которых они расположены, по решениям областных (Минского городского) Советов депутатов.Принятие решения об исключении капитальных строений из указанного перечня является административной процедурой, которая в силу требования законодательства составляет 1 месяц со дня регистрации заявления.Непредставление в срок сведений либо представление заведомо недостоверных сведений влечет административную ответственность должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц согласно действующему законодательству.