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Быць прыстойным землекарыстальнікам на Міёршчыне

За 10 месяцев текущего года проведено 57 проверок соблюдения землепользователями требований законодательства об охране и использовании земель, выдано 15 предписаний об устранении нарушений. По результатам проверок оформлено 42 материала об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 441 рубль.

Во избежание неприятностей, землепользователи в  соответствии со статьями 70, 89 Кодекса Республики Беларусь о земле, обязаны использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с целевым назначением и условиями отвода земельных участков, а также:
¬благоустраивать и эффективно использовать  земельные участки;
¬сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;
¬защищать от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;
¬предотвращать зарастание древесно-кустарниковой растительностью  и сорняками;
¬снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при строительных работах;
¬своевременно вносить плату за пользование участками;
¬не нарушать права иных землепользователей;
¬возвратить предоставленные им во временное пользование или аренду участки по истечении срока, либо своевременно обратиться за его продлением;
¬соблюдать установленные ограничения (обременения) прав на земельный участок, в том числе условия земельного сервитута.
Нарушение порядка использования земли и требований по ее охране в соответствии со статьей 15.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа:
1.За неиспользование земельного участка в течение срока, установленного законодательными актами—в размере до десяти базовых величин на физическое лицо, до 25 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 100 базовых величии  на юридическое лицо;

Справочно.
Признаки, характеризующие правонарушения:
- не начато строительство объекта недвижимого имущества в случае, если земельный участок предоставлен для строительства и обслуживания этого объекта недвижимого имущества (отсутствуют какие-либо постройки и временные сооружения, не заложен фундамент, участок не огражден).
- зарастание земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью, отсутствие видимых признаков какой-либо сельскохозяйственной деятельности.
2. За нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка консервации деградированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение обязательных мероприятий по защите участка от водной, ветровой эрозии или других процессов разрушения, либо невыполнение иных требований по охране земель—в размере до 20 базовых величин на физическое лицо, до 100 базовых величин на индивидуального предпринимателя, до 300 базовых величин— на  юридическое лицо;
3. За  нецелевое использование предоставленного земельного участка—в размере от 2 до 10 базовых величин на физическое лицо, от 5 до 25 базовых величин на индивидуального предпринимателя, от 20 до 100 базовых величин на  юридическое лицо.
4. За самовольное занятие земельного участка—в размере от 10 до 30 базовых величин на физическое лицо, от 20 до 100 базовых величин на индивидуального предпринимателя, от 50 до 300 базовых величин на  юридическое лицо.

Справочно. Самовольное занятие земельного участка—это огораживание, иные меры для воспрепятствования доступа других лиц,  возведение на нем различных сооружений, обработка и посадки сельскохозяйственных и иных культур, т.е. такая деятельность, которая свидетельствует о том, что данный участок принадлежит конкретному лицу при отсутствии у него права на землю.

Елена ШЕВЧЁНОК, начальник
землеустроительной службы райисполкома.
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