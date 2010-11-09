Ресурсы, созданные Национальным центром правовой информации (НЦПИ), позволяют всем желающим получить доступ к официальной и достоверной правовой информации Республики Беларусь и материалам правоприменительного характера.

Все законодательство страны, решения местных органов управления и самоуправления, международные договоры объединяются и включаются в эталонный банк данных правовой информации, который распространяется НЦПИ в составе информационнопоисковых систем "ЭТАЛОН" и "ЭТАЛОН-ONLINE". Данные системы содержат порядка 200 тысяч нормативных правовых актов и более 46 тысяч документов правоприменительного характера, образцов и бланков форм отчетности.





Всем, кому необходим доступ к официальной, оперативной и достоверной правовой информации, НЦПИ предоставляет возможность работы со всем массивом актуального белорусского законодательства в сети Интернет с помощью системы "ЭТАЛОН-ONLINE" (www.etalonline.by). В системе можно просмотреть всю историю документа и междокументные связи, а также поставить нужный акт на контроль и узнавать обо всех его изменениях своевременно. Получить доступ к ЭТАЛОН-ONLINE можно на любой необходимый период—от суток до года, а работать с системой удобно не только с компьютера и ноутбука, но и с мобильных устройств—планшетов и смартфонов—с помощью бесплатных мобильных приложений.





НЦПИ обеспечивает функционирование Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь www.pravo.by. Именно он выступает в качестве единственного источника официального опубликования правовых актов нашей страны. Ежедневно на портале публикуются порядка 30 вновь принятых правовых актов. Кроме того, посетив портал, можно получить информацию обо всех изменениях в законодательстве, узнать последние политические, экономические и социальные новости, а также ознакомиться с актуальной научно-практической, учебной, справочной и иной полезной информацией.





Обсудить правовые вопросы, высказать свое мнение может любой посетитель сайта "Правовой форум Беларуси" (www.forum pravo.by). Вся информация на нем структурирована по темам и представлена в виде разделов и форумов. Например, в разделе "Законодательство" каждому предоставляется свободный доступ к текстам кодексов Республики Беларусь. В разделе "Обсуждение проектов НПА" можно выразить свою точку зрения в отношении разрабатываемых проектов нормативных правовых актов. "Форумы" позволяют задать любой вопрос по правовой тематике и получить на него грамотный ответ специалиста.





Специально для самых маленьких, их родителей и учителей по инициативе Администрации Президента НЦПИ в 2008 году разработан Детский правовой сайт (www.mir.pravo. by), где вся информация изложена на простом и доступном языке, а статьи сопровождаются красочными иллюстрациями. На этом ресурсе ребенок может прочитать о своих правах и узнать, к кому можно обратиться за их защитой. В веселой игровой форме рассматриваются ситуации, с которыми он может столкнуться дома, в школе, на улице, в магазине, на игровой площадке. Кроме того, ребята имеют возможность закрепить полученные на сайте правовые знания, участвуя в различных викторинах и конкурсах.

Получить доступ к правовой информации можно и в печатной форме. На полках книжных магазинов представлены официальные печатные издания Конституции и кодексов Республики Беларусь, сборники правовых актов, комментарии к ним, брошюры по актуальным вопросам и многое другое.





С 1998 года НЦПИ выпустил более 2710 номеров Национального реестра правовых актов? В этом издании оперативно публикуются законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента, международные договоры, постановления Совета Министров и другие правовые акты.

Учитывая активное участие Республики Беларусь в интеграционных процессах, проводимую государственную политику, которая направлена на развитие сотрудничества со странами мира, НЦПИ устанавливает двусторонние контакты с аналогичными организациями других государств. На сегодняшний день НЦПИ активно взаимодействует с такими субъектами в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Молдове и других странах.





Для свободного доступа к правовой информации НЦПИ совместно с Министерством культуры на базе публичных библиотек созданы публичные центры правовой информации, их функционирует более 580 по всей стране. В каждом можно ознакомиться с текстами правовых актов, распечатать их или сохранить на любой носитель информации. Свободный и бесплатный доступ к правовой информации предоставляют также центры эталонной правовой информации, функционирующие как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом. Деятельность их направлена на повышение правовой информированности и уровня правовой культуры граждан. Кроме того, в них можно найти необходимую правовую информацию, воспользовавшись системами "ЭТАЛОН" и "ЭТАЛОН-ONLINE" или изучив издания правовой тематики, провести мероприятия по вопросам правового воспитания и повышения правовой грамотности, обменяться опытом с коллегами, а также посетить интернет-ресурсы, формируемые НЦПИ. Информацию о публичных центрах правовой информации и центрах эталонной правовой информации можно получить на портале www.pravo.by.

Таким образом, созданная модель государственной системы правовой информации способствует развитию правовой культуры и повышению правовой грамотности белорусского общества.







