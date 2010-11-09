Правилами пользования газом в быту определены сроки проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации, независимо от материала, из которого они изготовлены.





Периодичность проверок дымовых и вентиляционных каналов

- отопительного газового оборудования (независимо от материала, из которого они изготовлены)—перед отопительным сезоном;

-проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

- кирпичные—не реже одного раза в квартал;

- асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона—не реже одного раза в год.

- после каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

- в зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха.





Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.





Миорский РГС повторно напоминает, что владелец газового отопительного оборудования ("газового котла") обязан обеспечить проведение ежегодной проверки исправности вентиляционного (при необходимости и дымового) канала перед началом отопительного сезона и иметь акт исправности канала (каналов), что является необходимым условием обеспечения его надежной работы.

Во исполнение Протокола комиссии по чрезвычайным ситуациям Миорского РИК от 20.09.2016г. № 4/2016 Миорский РГС сообшает, что в г.г.Миоры, Дисна, аг.Подъельцы, д.д.Матюки, Мельница, Дворище, Миорки-2, Остевичи работниками Миорского РГС и совместно ( по возможности) работниками РОЧС будут проводиться проверки наличия актов исправности вентиляционных (при необходимости и дымового) каналов.





В случае отсутствия или просроченного вышеупомянутого акта в целях Вашей безопасности газоснабжающая организация проводит работы по немедленному отключению газового отопительного оборудования.

По проверке вентиляционных каналов и выдаче актов их проверки можно обращаться в пожарную часть ( РОЧС) по тел.4-21-56 или ДПО г.Миоры (тел. 4-16-43, МТС-7159205).





Повторное подключение газоиспользующего оборудования производится только по письменному обращению нанимателя жилого помещения, собственника жилого или нежилого помещения, собственника жилого дома или его представителя при условии устранения нарушений и осуществляется на платной основе.





Наниматели жилых помещений, собственники жилых или нежилых помещений, собственники жилых домов или их представители, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в установленном законодательством порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться в Миорский РГС по адресу г.Миоры, ул.Кирова,3а, тел. 41290 ( мастера), 42143 (гл.инженер).

И в заключение, работники Миорского РГС просят быть взаимовежливыми, без обид и жалоб находить совместное решение вопросов.

Фото для иллюстрации.

Администрация

Миорского РГС.



