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Па нормах эксплуатацыі газавых прыбораў звяртайцеся ў Міёрскі РГС

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По нормам эксплуатации газовых приборов обращайтесь в Миорский РГСЕжегодно из-за несоблюдения требований безопасности при использовании газового оборудования гибнут люди. Одна из самых распространенных причин травматизма и гибели людей в зимний период—нарушение правил эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов по причинам их засорения, обмерзания и закупорки льдом.
 
Правилами пользования газом в быту определены сроки проверки дымовых и вентиляционных каналов. 
 Дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования, подлежат первичной проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации, независимо от материала, из которого они изготовлены.

Периодичность проверок дымовых и вентиляционных каналов
- отопительного газового оборудования (независимо от материала, из которого они изготовлены)—перед отопительным сезоном;
-проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:
   - кирпичные—не реже одного раза в квартал;
   - асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона—не реже одного раза в год.
- после каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.
- в зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха. 

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.
Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

Миорский РГС повторно напоминает, что владелец  газового отопительного оборудования ("газового котла") обязан обеспечить проведение ежегодной проверки исправности вентиляционного (при необходимости и дымового) канала  перед началом отопительного сезона и  иметь акт исправности канала (каналов), что является необходимым условием обеспечения  его надежной работы.
Во исполнение Протокола комиссии по чрезвычайным ситуациям Миорского РИК от 20.09.2016г. № 4/2016 Миорский РГС сообшает, что  в г.г.Миоры, Дисна, аг.Подъельцы, д.д.Матюки, Мельница, Дворище, Миорки-2, Остевичи  работниками Миорского РГС и совместно ( по возможности)  работниками РОЧС будут проводиться проверки наличия актов исправности вентиляционных (при необходимости и дымового) каналов.   

В случае отсутствия или просроченного вышеупомянутого акта  в целях Вашей безопасности газоснабжающая организация проводит работы по немедленному отключению газового отопительного оборудования.
По проверке вентиляционных каналов и выдаче актов их проверки можно обращаться в пожарную часть ( РОЧС) по тел.4-21-56 или ДПО г.Миоры (тел. 4-16-43, МТС-7159205).

Повторное подключение газоиспользующего оборудования производится только по письменному обращению нанимателя жилого помещения, собственника жилого или нежилого помещения, собственника жилого дома или его представителя при условии устранения нарушений и  осуществляется на платной основе.

Наниматели жилых помещений, собственники жилых или нежилых помещений, собственники жилых домов или их представители,  виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную ответственность в установленном законодательством порядке.
По всем вопросам  Вы можете обращаться в Миорский РГС по адресу г.Миоры, ул.Кирова,3а, тел. 41290 ( мастера), 42143 (гл.инженер). 
И в заключение, работники Миорского РГС просят быть взаимовежливыми, без обид и жалоб находить совместное решение вопросов.
 
Фото для иллюстрации.
Администрация 
Миорского РГС.


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