В соответствии со статьёй 269 Налогового кодекса Республики Беларусь плательщиками налога за владение собаками признаются физические лица.

Объектом налогообложения признаются собаки в возрасте от 3 месяцев и старше.





Ставки налога предусмотрены в зависимости от высоты животного в холке и установлены в каждом районе (городе) Витебской области решениями местных органов власти и, в основном, составляют от 0,1 до 0,5 базовых величин.





В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров от 04.06.2001 № 834, владельцы собак обязаны их зарегистрировать в жилищно-эксплуатационных организациях по месту жительства либо в товариществе собственников, которые выдают регистрационное удостоверение установленного образца и жетон (постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 31 августа 2001 г. № 19 "Об утверждении формы регистрационного удостоверения и жетона, выдаваемых при регистрации собак, кошек").





Собаки потенциально опасных пород регистрируются только при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения.

Перечень утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 12.12.2001 № 40 "О некоторых вопросах разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород собак".

За нарушение порядка регистрации собак установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1-ой до 15-ти базовых величин.





Налог за владение собаками физические лица выплачивают одновременно с платой за пользование жилым помещением (платы за жилищно-коммунальные услуги). Иными словами, после регистрации собаки в "жировке" появится дополнительный пункт.

За неуплату налога или просрочку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15-ти процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее 0,5 базовой величины.





Освобождаются от налога за владение собаками:

- инвалиды, для которых содержание собаки-повадыря является жизненной необходимостью;

- пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы (за одну собаку) при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

- граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки.





Фота для ілюстрацыі.

А. ШОКЕЛЬ, старший

государственный

налоговый инспектор.



