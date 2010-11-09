Налоговая служба Республики Беларусь начала предоставлять электронные сервисы в 2009 году с внедрением системы электронного декларирования. С тех пор спектр услуг значительно расширился и стал доступен не только субъектам хозяйствования, но и физическим лицам.
Теперь в сети Интернет Министерство по налогам и сборам представлено следующими ресурсами:
- сайт www.nalog.gov.by
Здесь найдёте структуру и режим работы налоговых органов, контактные данные и телефоны для консультаций, графики выездных приёмов, разъяснения законодательства.
На сайте работают сервисы:
- налоговый калькулятор-расчёт подоходного налога с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
- электронные обращения—возможность обратиться в любой налоговый орган республики непосредственно с сайта.
- портал www.portal.nalog.gov.by
Здесь сможете скачать программу АРМ "Плательщик" для подачи деклараций в форме электронного документа, бухгалтерской отчётности: баланс, книгу покупок, отчёты о прибыли и убытках, движении денежных средств, использовании/уничтожении акцизных марок и др.
На портале создан сервис "Личный кабинет", которым могут воспользоваться юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Для пользователей с электронно-цифровой подписью доступен следующий набор сервисов:
- подача заявки на получение документов из ИМНС;
- запись на личный приём к руководству инспекций и просмотр личной истории;
- заполнение и подача декларации в ИМНС;
- подача заявления в ИМНС;
- просмотр поданных заявлений в ИМНС (ответов);
- просмотр инициативных документов из ИМНС;
- оплата налогов через интернет-банкинг Альфа-банка, Беларусбанка, Белгазпромбанка или Белинвестбанка;
- работа с документами ЕАЭС.
Для пользователей-физических лиц без электронно-цифровой подписи доступен следующий набор сервисов:
- получение извещения на уплату земельного налога и (или) на недвижимость из ИМНС;
- подача заявки на получение документов из ИМНС;
- запись на приём к руководству инспекций и просмотр личной истории;
- оплата налогов через интернет-банкинг Альфа-банка, Беларусбанка, Белгазпромбанка или Белинвестбанка.
- портал www.vat.gov.by предназначен для работы с электронными счетами-фактурами по налогу на добавленную стоимость, механизм функционирования которых введён с 1 июля текущего года. Кроме необходимых действий по выставлению счетов-фактур и управлению вычетами по входящим счетам-фактурам, плательщикам предоставлен функционал для проведения камерального самоконтроля, мониторинга сделок.
Валентина МОЛЯВКО,
заместитель начальника инспекции-начальник отдела.