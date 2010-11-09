Налоговая служба Республики Беларусь начала предоставлять электронные сервисы в 2009 году с внедрением системы электронного декларирования. С тех пор спектр услуг значительно расширился и стал доступен не только субъектам хозяйствования, но и физическим лицам.





Теперь в сети Интернет Министерство по налогам и сборам представлено следующими ресурсами:

- сайт www.nalog.gov.by





Здесь найдёте структуру и режим работы налоговых органов, контактные данные и телефоны для консультаций, графики выездных приёмов, разъяснения законодательства.





На сайте работают сервисы:

- налоговый калькулятор-расчёт подоходного налога с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

- электронные обращения—возможность обратиться в любой налоговый орган республики непосредственно с сайта.

- портал www.portal.nalog.gov.by





Здесь сможете скачать программу АРМ "Плательщик" для подачи деклараций в форме электронного документа, бухгалтерской отчётности: баланс, книгу покупок, отчёты о прибыли и убытках, движении денежных средств, использовании/уничтожении акцизных марок и др.

На портале создан сервис "Личный кабинет", которым могут воспользоваться юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.





Для пользователей с электронно-цифровой подписью доступен следующий набор сервисов:

- подача заявки на получение документов из ИМНС;

- запись на личный приём к руководству инспекций и просмотр личной истории;

- заполнение и подача декларации в ИМНС;

- подача заявления в ИМНС;

- просмотр поданных заявлений в ИМНС (ответов);

- просмотр инициативных документов из ИМНС;

- оплата налогов через интернет-банкинг Альфа-банка, Беларусбанка, Белгазпромбанка или Белинвестбанка;

- работа с документами ЕАЭС.

Для пользователей-физических лиц без электронно-цифровой подписи доступен следующий набор сервисов:

- получение извещения на уплату земельного налога и (или) на недвижимость из ИМНС;

- подача заявки на получение документов из ИМНС;

- запись на приём к руководству инспекций и просмотр личной истории;

- оплата налогов через интернет-банкинг Альфа-банка, Беларусбанка, Белгазпромбанка или Белинвестбанка.





- портал www.vat.gov.by предназначен для работы с электронными счетами-фактурами по налогу на добавленную стоимость, механизм функционирования которых введён с 1 июля текущего года. Кроме необходимых действий по выставлению счетов-фактур и управлению вычетами по входящим счетам-фактурам, плательщикам предоставлен функционал для проведения камерального самоконтроля, мониторинга сделок.

Валентина МОЛЯВКО,

заместитель начальника инспекции-начальник отдела.



