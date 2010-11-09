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Аплаціць падаткі на Міёршчыне трэба да 15 лістапада

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Уплатить налоги на Миорщине нужно до 15 ноябряВ соответствии с действующим законодательством плательщиками земельного налога признаются физические лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь находятся на праве временного или постоянного пользования, пожизненно наследуемого владения или частной собственности.
 
Плательщиками налога на недвижимость признаются физические лица, которым принадлежат на праве собственности принятые по наследству и незавершенные строительством капитальные строения (здания, сооружения), их часть (включая жилые дома, садовые домики, дачи, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, хозяйственные постройки), а также машино-места (гаражи), расположенные на территории нашей страны.

Земельный налог, налог на недвижимость начисляются исходя из данных, предоставленных землеустроительной службой и Миорским бюро Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". Если в извещении на уплату обнаружили несоответствие данных (например, размер участка, за который начислен налог, превышает тот, который находится в пользовании, либо его вовсе изъяли), необходимо обратиться в землеустроительную службу Миорского райисполкома, либо к налоговому инспектору по телефону, указанному в извещении. 

Уплатить налоги нужно до 15 ноября. Обращайтесь в любое  отделение банка, почтовые отделения, в сельские Советы. Провести платеж можно через систему "Интернет-банкинг". 
В 2016 году извещения на уплату имущественных налогов всем налогоплательщикам, состоящим на учёте в инспекции, вручались под роспись посредством услуги "Гибридная почта". 

Если по каким-то причинам извещение не получено, необходимо обратиться в налоговый орган за разъяснениями. Независимо от того, есть оно или нет, вы являетесь плательщиком земельного налога и на недвижимость. 
Дополнительную информацию по вопросам начисления и уплаты налогов можно получить по телефону 4 10 72 (отдел контроля за юридическими и физическими лицами инспекции МНС Республики Беларусь по Миорскому району). 
Необходимо помнить, что за каждый день просрочки взимается пеня, предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, материалы по физическим лицам, не уплатившим в установленный срок налоги, будут направляться в суд для принудительного взыскания с уплатой пени, штрафа и госпошлины. 

С. ВИШНЕВСКАЯ, 
главный государственный налоговый 
инспектор отдела контроля 
за юридическими 
и физическими лицами.

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