Плательщиками налога на недвижимость признаются физические лица, которым принадлежат на праве собственности принятые по наследству и незавершенные строительством капитальные строения (здания, сооружения), их часть (включая жилые дома, садовые домики, дачи, жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, хозяйственные постройки), а также машино-места (гаражи), расположенные на территории нашей страны.





Земельный налог, налог на недвижимость начисляются исходя из данных, предоставленных землеустроительной службой и Миорским бюро Полоцкого филиала РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". Если в извещении на уплату обнаружили несоответствие данных (например, размер участка, за который начислен налог, превышает тот, который находится в пользовании, либо его вовсе изъяли), необходимо обратиться в землеустроительную службу Миорского райисполкома, либо к налоговому инспектору по телефону, указанному в извещении.





Уплатить налоги нужно до 15 ноября. Обращайтесь в любое отделение банка, почтовые отделения, в сельские Советы. Провести платеж можно через систему "Интернет-банкинг".

В 2016 году извещения на уплату имущественных налогов всем налогоплательщикам, состоящим на учёте в инспекции, вручались под роспись посредством услуги "Гибридная почта".





Если по каким-то причинам извещение не получено, необходимо обратиться в налоговый орган за разъяснениями. Независимо от того, есть оно или нет, вы являетесь плательщиком земельного налога и на недвижимость.

Дополнительную информацию по вопросам начисления и уплаты налогов можно получить по телефону 4 10 72 (отдел контроля за юридическими и физическими лицами инспекции МНС Республики Беларусь по Миорскому району).

Необходимо помнить, что за каждый день просрочки взимается пеня, предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, материалы по физическим лицам, не уплатившим в установленный срок налоги, будут направляться в суд для принудительного взыскания с уплатой пени, штрафа и госпошлины.





С. ВИШНЕВСКАЯ,

главный государственный налоговый

инспектор отдела контроля

за юридическими

и физическими лицами.