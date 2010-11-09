КЛИМЯТЫ—типичная стареющая деревня. Здесь всего-то 20 жителей, в основном, пенсионеров. С каждым годом все меньше энтузиастов держать домашнюю живность, а уж тем более коров. Если не считать Николая Бельского, лишь работник Язненского предприятия мелиоративных систем Геннадий Грецкий имеет трех парнокопытных, и соседи считают его чуть ли не самым хозяйственным в селе.

А раньше в 90-е годы, вспоминают старожилы, в Климятах насчитывалось 32 коровы. Это значит, на каждого жителя—по несколько голов. На окрестных полях не было, где яблоку упасть, а во время заготовки кормов не существовало так называемых "хат с краю".





РАЗВЕДЕНИЕМ коров Николай Витальевич занялся в начале столетия, когда бум слегка притих. Уехал из Новополоцка, где работал на предприятии "Нафтан" и на автобазе №6. Купил буренку, дождался потомства. Ни один год не обходился без очередного пополнения поголовья. Старых коров владелец сдавал коммерсантам на убой. Молоко продавал в колхоз.

Раньше держать большое хозяйство было выгодно. На одной только продаже молока удавалось выйти на самоокупаемость. Сейчас доходы сельчанам только снятся: сдают сырье частным предпринимателям из Миор по 4 тысячи за литр и вкладывают в содержание скота больше, чем получают прибыли.





Видно, что Николай Бельский не из любителей жаловаться. Кроме живности, у него во дворе гектар огорода с овощами, баня, два хлева, сарай с печкой, техника для обработки земли и пару самодельных плугов. Справиться с ношей земледельца помогают 25-летний сын Роман и дочь Катя—она в Новополоцке работает в логистической компании и приезжает домой по выходным. Домашний уют поддерживает супруга Наталья Анатольевна, которая в Заутьевской детский сад-базовой школе учитель начальных классов.

ОБЫЧНЫЙ летний день в семье начинается с шести утра. Домохозяин в это время отправляется в поле, где пасутся его кормилицы, и занимается дойкой. Выносит молоко на дорогу близ дома и ждет предпринимателей-молокосборщиков из райцентра —они приезжают до обеда.





Кстати, весной сельская дорога, которая ведет к усадьбе скотовода, вдруг исчезает под слоем грязи. Приходится тащить ведра с молоком на другой конец Климят, где сухо. А вот дворовые колодцы деревенских жителей, что интересно, круглый год испытывают жажду—вода, как правило, на уровне нижнего кольца. Для кухонных нужд хватает, но не для хозяйства. Вот и вынужден Николай Бельский водить своих буренок то к неглубокой сажалке близ дома, то к реке Аута за 150 метров.





ТЯЖЕЛЕЕ всего труд скотовода летом. Во-первых, коровы Николая Витальевича не из тех, которых найдешь там, где оставил. Без привязи—никак. Во-вторых, в жару доить непросто: животных то и дело донимают оводы. Так что хвостом по щеке схлопотать проще простого.

Зимой проще. Да и молоко в холода достигает четырех процентов жирности. Чем сельчанин кормит своих коров? Почему качество сырья лучше, чем во многих хозяйствах?





По осени Буренька, Зорька, Жучка, Малышка, Звезденька и Кнопка питаются, преимущественно, яблоками вперемешку с мукой. Зимой в пищу идут бураки, картофель и сено. Удои во многом зависят от качества и способа заготовки кормов. Главное правило Николая Бельского: косить траву посуху и дать ей вылежаться на свежем воздухе до пяти дней. Загрузить и доставить в сарай помогает пенсионер Виктор Захаревич. Живет по соседству.





НЕКОТОРЫЕ свои "фирменные" секреты скотный магнат раскрывать не пожелал. Однако охотно поделился воспоминаниями о том, как занимался фотографированием, чинил сельчанам телевизоры и магнитофоны в начале 2000-х. Первый свой мини-трактор "Луноход" смастерил собственноручно… А сейчас хочет купить специальный пресс, чтобы формировать сено в кубы или рулоны. В таком виде его проще хранить.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.



