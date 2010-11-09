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У вёсцы Клімяты ў Мікалая Бельскага шмат кароў

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В деревне Климяты у Николая БЕЛЬСКОГО много коровВ деревне Климяты у Николая БЕЛЬСКОГО коров больше, чем у любого другого сельчанина в округе—шесть голов. На зависть местным животноводам буренки давали за летний день по сто литров молока эталонной, почти четырехпроцентной жирности. Корреспондент районки узнал, в чем секрет продуктивности, и почему за Зорькой, Жучкой и Малышкой нужен глаз да глаз. 
 
КЛИМЯТЫ—типичная стареющая деревня. Здесь всего-то 20 жителей, в основном, пенсионеров. С каждым годом все меньше энтузиастов держать домашнюю живность, а уж тем более коров. Если не считать Николая Бельского, лишь работник Язненского предприятия мелиоративных систем Геннадий Грецкий имеет трех парнокопытных, и соседи считают его чуть ли не самым хозяйственным в селе.
А раньше в 90-е годы, вспоминают старожилы, в Климятах насчитывалось 32 коровы. Это значит, на каждого жителя—по несколько голов. На окрестных полях не было, где яблоку упасть, а во время заготовки кормов не существовало так называемых "хат с краю".

РАЗВЕДЕНИЕМ коров Николай Витальевич занялся в начале столетия, когда бум слегка притих. Уехал из Новополоцка, где работал на предприятии "Нафтан" и на автобазе №6. Купил буренку, дождался потомства. Ни один год не обходился без очередного пополнения поголовья. Старых коров владелец сдавал коммерсантам на убой. Молоко продавал в колхоз. 
Раньше держать большое хозяйство было выгодно. На одной только продаже молока удавалось выйти на самоокупаемость. Сейчас доходы сельчанам только снятся: сдают сырье частным предпринимателям из Миор по 4 тысячи за литр и вкладывают в содержание скота больше, чем получают прибыли. 

В деревне Климяты у Николая БЕЛЬСКОГО много коровВидно, что Николай Бельский не из любителей жаловаться. Кроме живности, у него во дворе гектар огорода с овощами, баня, два хлева, сарай с печкой, техника для обработки земли и пару самодельных плугов. Справиться с ношей земледельца помогают 25-летний сын Роман и дочь Катя—она в Новополоцке работает в логистической компании и приезжает домой по выходным. Домашний уют поддерживает супруга Наталья Анатольевна, которая в Заутьевской детский сад-базовой школе учитель начальных классов. 
ОБЫЧНЫЙ летний день в семье начинается с шести утра. Домохозяин в это время отправляется в поле, где пасутся его кормилицы, и занимается дойкой. Выносит молоко на дорогу близ дома и ждет предпринимателей-молокосборщиков из райцентра —они приезжают до обеда. 

Кстати, весной сельская дорога, которая ведет к усадьбе скотовода, вдруг исчезает под слоем грязи. Приходится тащить ведра с молоком на другой конец Климят, где сухо. А вот дворовые колодцы деревенских жителей, что интересно, круглый год испытывают жажду—вода, как правило, на уровне нижнего кольца. Для кухонных нужд хватает, но не для хозяйства. Вот и вынужден Николай Бельский водить своих буренок то к неглубокой сажалке близ дома, то к реке Аута за 150 метров. 

ТЯЖЕЛЕЕ всего труд скотовода летом. Во-первых, коровы Николая Витальевича не из тех, которых найдешь там, где оставил. Без привязи—никак. Во-вторых, в жару доить непросто: животных то и дело донимают оводы. Так что хвостом по щеке схлопотать проще простого. 
Зимой проще. Да и молоко в холода достигает четырех процентов жирности. Чем сельчанин кормит своих коров? Почему качество сырья лучше, чем во многих хозяйствах?

По осени Буренька, Зорька, Жучка, Малышка, Звезденька и Кнопка питаются, преимущественно, яблоками вперемешку с мукой. Зимой в пищу идут бураки, картофель и сено. Удои во многом зависят от качества и способа заготовки кормов. Главное правило Николая Бельского: косить траву посуху и дать ей вылежаться на свежем воздухе до пяти дней. Загрузить и доставить в сарай помогает пенсионер Виктор Захаревич. Живет по соседству.

НЕКОТОРЫЕ свои "фирменные" секреты скотный магнат раскрывать не пожелал. Однако охотно поделился воспоминаниями о том, как занимался фотографированием, чинил сельчанам телевизоры и магнитофоны в начале 2000-х. Первый свой мини-трактор "Луноход" смастерил собственноручно… А сейчас хочет купить специальный пресс, чтобы формировать сено в кубы или рулоны. В таком виде его проще хранить.
 
Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото автора. 


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