Организаторы разделили игру на три части. В первой под названием "Визитка" участники должны были представить себя, а также поприветствовать присутствующих. В "Биатлоне" все команды поочередно и на выбывание "стреляли" шутками, а "Домашнее задание" требовало от веселых и находчивых поразмышлять на школьную тему.





Уже с первых минут чемпионата стало ясно, у кого самая большая группа поддержки. Стоило только ребятам из команды "Ветераны песочницы" средней школы №3 имени Егора Томко выйти на сцену, как зал взрывался аплодисментами. Пожалуй, это сделало настрой учащихся и помогло в конечном счете победить. На втором месте расположилась сборная "В школе только девочки" Ситьковской детский сад-средней школы. В тройке лидеров закрепилась дружина "Тра-ля-ля" из Миорской средней школы №2. Победителям и призерам вручили грамоты.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.