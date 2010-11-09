В Миорском районном Доме культуры прошел чемпионат школьных команд КВН. В чувстве юмора посостязались восемь сборных из райцентра и округи. Шутки оценивало жюри во главе с заместителем начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Галиной ГУРЬЕВОЙ.
Организаторы разделили игру на три части. В первой под названием "Визитка" участники должны были представить себя, а также поприветствовать присутствующих. В "Биатлоне" все команды поочередно и на выбывание "стреляли" шутками, а "Домашнее задание" требовало от веселых и находчивых поразмышлять на школьную тему.
Уже с первых минут чемпионата стало ясно, у кого самая большая группа поддержки. Стоило только ребятам из команды "Ветераны песочницы" средней школы №3 имени Егора Томко выйти на сцену, как зал взрывался аплодисментами. Пожалуй, это сделало настрой учащихся и помогло в конечном счете победить. На втором месте расположилась сборная "В школе только девочки" Ситьковской детский сад-средней школы. В тройке лидеров закрепилась дружина "Тра-ля-ля" из Миорской средней школы №2. Победителям и призерам вручили грамоты.
Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото К. БЛАЖЕВИЧА.
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