Как Вам удавалось ответить на все вопросы, которые задавали ученики? Чай, без обучения в Хогвартсе не обошлось?! Признайтесь: у Вас есть "спецподготовка"? Нет, знаю-знаю. Но это не умаляло Вашего "чародейства". Каждый урок, каждый факультатив да и любая перемена с Вами становились волшебными. Теперь я понял, что это просто неудержимый позитив и вечная молодость, сколько бы Вам ни было лет, двигали Вами и заставляли преподносить нам простые вещи в таком волшебном свете. Видимо, профессиональная хитрость...





"Все гениальное просто!"—часто Вы говорили нам. Да, так и есть, но тогда все предметы не казались до боли "простыми", сколько бы Вы нам этого не говорили. Зато теперь всегда вспоминаю эти слова, когда совсем запутываюсь в чем-то новом...





Лишь со временем понял, насколько Вам было тяжело вкладывать простые вещи в наши "светлые" головы, ни на миг не усомнившись в их светлости, даже когда мы сами уже не верили в собственные силы. Но Вы это делали и делали с огромным запалом, который, наверное, победил бы в своей пламенности и светлости само солнце...





Как же теперь хочется взглянуть на Вас, заглянуть в Ваши глаза. Думаю, что парочка морщинок добавилась в уголках глаз. Нет, не из-за старости, а от постоянной улыбки, которой вы встречаете новых учеников, да и вообще всех, какими бы они ни были. Больше ничего не изменилось, ведь Вы вечно молоды, я в этом уверен...





I Іомню, как Вы с мягкой и до боли понимающей улыбкой полушепотом говорили: "Пусть спит...", смотря на сорванца, что заснул на задней парте.... Вы всегда понимали нас, даже если мы иногда не понимали себя.





Помню, как расстраивались нашим двойкам и не хотели их отмечать в классном журнале и как радовались хорошим отметкам, которые Вы готовы были ставить чуть ли не на каждом клочке бумаги, лишь бы она осталась "документально заверена", и все её увидели. Наверное, даже больше нас переживали, когда мы творили что-то плохое, и радовались, когда достигали каких-то новых вершин.





Спасибо Вам, спасибо за все, что делали. Вы были нам родителем на то время, когда мы покидали свои дома, чтобы прийти в школу и получить новые знания и встретить Вас, добрых и понимающих, веселых и неунывающих, что бы ни случилось.

Как же мне хочется сейчас вернуться в школу, пройти по коридору и постучаться в дверь Вашего кабинета, зайти туда, увидеть улыбку, ту самую улыбку, с которой Вы встретили меня в первый день моего путешествия в мир знаний. И все снова будет как прежде: я стану на время учеником, а Вы возьмете меня за руку и откроете двери в мир чудес...





Александр Радзиховский,

ученик 11 класса,

Дворносельской ДС-СШ.



