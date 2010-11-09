В Миорах прошел районный спортивный праздник "Миорская лыжня — 2017". На городском стадионе собрались порядка 300 человек, чтобы проверить силы в лыжной гонке, гиревом спорте, перетягивании каната, лыжной эстафете, конкурсе снежных фигур, мини-футболе и первенстве по хоккею.

ДО ГЛАВНОГО события дня лыжных гонок оставались считанные минуты. Болельщики толпятся у ларька райпо в очереди за горячим кофе и пирожками. Участники разминаются. Подтягивается на перекладине курсант Академии Министерства внутренних дел Юрий Матюк. На лыжах—с детства. Раньше выступал за среднюю школу №3 на соревнованиях.



—Сегодня представляю райотдел внутренних дел. Здесь прохожу преддипломную практику,—рассказывает, вися на турниках.

С командой учеников и преподавателей приехала директор средней школы №3 имени Егора Томки Валентина Атрошко. Призналась, что сама увлеченная лыжница, занимается плаванием, йогой и в теплое время года бегает.



ЛЫЖНЯ зашуршала—спортсмены устремились наперегонки. В это же время в хоккейной коробке стартовал хоккейный турнир среди детей и подростков в возрасте 13 и 14 лет. Спустя минуту начались соревнования по гиревому спорту… Культработники развлекали детей играми на свежем воздухе.



Результаты всех встреч стали известны уже после обеда. В лыжной эстафете победила сборная КУП "Язно". Тройку лидеров замкнули спортсмены из отдела образования, спорта и туризма райисполкома и райгаза. В гиревом спорте не было равных Сергею Машею из центральной районной больницы. Сотрудники райотдела внутренних дел лидировали в перетягивании каната. В массовых стартах каждый в своей возрастной категории первое место заняли Альбина Замкович (Узменская базовая школа), Ксения Даргель (Миорская базовая школа), Кристина Астукевич (Повятская средняя школа), Андрей Вашкель (Чепуковская средняя школа), Юлия Лимановская (средняя школа №2), Александр Асетник (Чепуковская средняя школа), Ольга Устинович (Новопогостская средняя школа), Сергей Степуленок (отдел образования, спорта и туризма райисполкома), Светлана Гиржда (Дисненская средняя школа), Геннадий Хахель (Новопогостская средняя школа), Павел Стома (Миорская базовая школа) и Андрей Шамшур (Узменская средняя школа). Первенство по хоккею "Золотая шайба" среди мальчиков 2002 и 2003 годов рождения закончилось победой базовой школы Миор. На втором и третьем месте—средняя школа №3 и средняя школа №2.



Один из участников лыжного заезда инспектор райотдела по чрезвычаным ситуациям Дмитрий Плотников поделился впечатлениями:

—Плохо стартовал. Пропустил вперед пять человек, но через 300 метров всех догнал и даже опередил. Какое-то время шел первым, пока молодежь не попросила уступить лыжню.

Кстати, Дмитрий—новый участник праздника. Этим видом спорта "болеет" с детства. Намерен соперничать и дальше.

Комментарий заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Ларисы МАЛЕЦКОЙ:

—Праздник удался. Участники показали свое мастерство в разных видах спорта. Сильнейшие получили награды.

Вспоминается, как готовили площадку для проведения праздника. За три недели до стартов была проложена лыжная трасса. Ее подсыпали вручную, потому что снега недоставало. Одновременно вместе с работниками дорожного ремонтно-строительного управления и жилищно-коммунального хозяйства расчищали площадку. Благодаря помощи справились в срок.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.