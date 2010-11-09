Позапрошлые выходные запомнились небывалым снегопадом и спортивным настроением. В субботу в райцентре прошли соревнования "Зимние забавы" среди трех городских школ, а на следующий день был запланирован масштабный спортивный праздник. И примечательно, что все посвящено "Всемирному дню снега".

О ВРЕМЯ "Зимних забав" порядка 25 учеников восьмых-девятых классов участвовали в конкурсах и эстафетах. Мальчики, кто быстрее, везли девочек на санках, а также состязались в ведении шайбы клюшкой. Также все дети играли в догонялки и мерились силами в интеллектуальном турнире на спортивную тематику. Закончилось все лыжными гонками.

В итоге первое место завоевала сборная базовой школы. Тройку лидеров замкнули дружины из средней школы №3 имени Егора Томки и средней школы №2. Победители и призеры получили дипломы и сладкие призы.



ЗИМНИЙ спортивный праздник стартовал на городском стадионе в воскресенье с лыжных гонок в зачет круглогодичной спартакиады. На лыжне собрались спортсмены из 15 команд. Победителей определяли в личном и командном зачетах.



Среди сельхозпредприятий победила сборная СУП "Повятье", на втором месте ОАО "Турково", а на третьем—вторая команда СУП "Повятье". Среди организаций, предприятий и учреждений лучше всех выступили лыжники из отдела образования, спорта и туризма райисполкома. На втором и третьем местах—спортсмены отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и райгаза.

В лыжной гонке лучше всех выступили Галина Козловская (СУП "Повятье"), Дмитрий Вармаховский (ОАО "Турково"), Елена Богович (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома) и Александр Демьянов (узел почтовой связи).



Командам-победителям достались кубки. Участники награждены дипломами. Призерам в личном зачете вручили медали.

СОРЕВНОВАНИЯ по хоккею "Золотая шайба" среди детей 2004 и 2005 годов рождения из трех миорских школ закончились победой базовой. Вторые—ребята из средней школы №2. Тройку лидеров замкнули юные хоккеисты из средней школы №3 имени Егора Томки. Детям вручили сладкие призы и дипломы.



В товарищеской встрече по мини-футболу на снегу среди детей 2002 и 2003 годов рождения сошлись две сборные детско-юношеской спортшколы. Обыграли соперников Артем Шевченок, Никита Жук, Владислав Лапковский, Василий Орлов, Сергей Червак и Дмитрий Кухаренок. Они заслужили медали. Кстати, эти две команды поборолись между собой в перетягивании каната. И здесь оказались сильнее футбольные лидеры—получили вдобавок еще и по шоколадке.

В тот день был еще армрестлинг. Победители отправились домой с медалями.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.