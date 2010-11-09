Тренировочный плацдарм юных боксеров находится по соседству с большим спортзалом. Между помещениями даже стены как таковой нет. Перегородка наполовину бетонная, а все остальное—веревочная сетка. Слышно, как мальчишки гоняют мяч. Иногда кожаный снаряд по ошибке летит выше ворот и его беззвучно отпружинивает.А будущие бойцы тем временем заняты своим: разминаются на бегу, приседают, отжимаются. Как и я, украдкой поглядывают в другой конец зала, где широкоплечий мужик в брутальной футболке "Еверласт" месит пятидесятикилограммовый боксерский мешок с такой легкостью, будто выбивает ковер. О нем мне шепотом рассказал кареглазый парнишка, который подбежал хлебнуть воды из принесенной с собой бутылки.Оказывается, силач—Игорь Алисеенко. В 1980-х на ринге был практически непобедим, но оставил спорт в 1983 году, когда пошел в армию.На боксе воспитан и его сын Сергей. Он закончил Витебское училище олимпийского резерва, а также академию физической культуры, спорта и туризма в Смоленске. Отслужил в спецназе. Выступал как боксер на многих республиканских и международных соревнованиях. А теперь готовит подрастающее поколение мастеров кожаной перчатки.—Вадим, не мешай товарищу прыгать!—пронеслось через зал замечание тренера.Широко улыбающийся пятиклассник тотчас понял, кому адресованы слова. Больше не шалил.Кандидат в мастера спорта Сергей Алисеенко считает, что самоорганизация в боксе важна как нигде. На ринге в почете сила воли и сдержанность. Потому тренер должен занять воспитанников делом на протяжении этих двух часов, которые длится одно секционное занятие.За основу взята насыщенная программа тренировок. Такую практикуют в Витебском училище олимпийского резерва. Сергей Игоревич берется объяснять:—После общей разминки те, кто опытнее, упражняются на боксерских мешках. Ребята из новичков пока только разучивают движения, которые весьма пригодятся во время поединка.Дети записываются в секцию до сих пор. Набралось 20 человек. Занятия проходят три раза в неделю. Кстати говоря, у входа на площадку встретил Дениса Бойчука из Чепуков. Школьник приехал за десять километров в райцентр, чтобы узнать, как записаться. Для этого нужна лишь медицинская справка.Наблюдаю за тренировкой. Не вижу ни одного скучающего ребенка. Все двигаются. Важно быть на ходу все время. Если устал—отдохни, но не садись.Многие из воспитанников примчались в спортшколу сразу после уроков. По их виду не скажешь, что парни устали. Им интересно. С таким усердием лупить по "груше" может только увлеченный.Например, пятиклассник из средней школы №3 имени Егора Томки Андрей Лукавицкий ходит в секцию почти месяц. Сейчас отрабатывает удары на специальных перчатках (лапах) Игоря Алисеенко. Упражнение называется "двоечка". Интересуюсь у начинающего спортсмена, откуда взялось желание махать кулачками.—Дома висит груша,—говорит Андрей, стирая с лица пот. —Повесил папа-милиционер. По вечерам учит меня боксу. Хочу стать, как он.Первый раз пришел на тренинг девятиклассник Максим Пуговка из Миорской базовой школы. Признался, что ему по душе дух единства и взаимопомощь товарищей.За месяц занятий сформировался костяк сильных и подающих надежды ребят. Среди них Игорь Жук, Данила Смирнов и Артем Найденок. Не исключено, что к их компании присоединятся некоторые другие побратимы. После Нового года самые опытные начнут участвовать в соревнованиях районного уровня не только в Миорах, но и за пределами малой родины—у соседей. В итоге лучшие отправятся в Витебск. К следующему лету дружина из Миор поедет на областные сборы в Витебское училище олимпийского резерва.Игорь Алисеенко обратил внимание, что лишь половина успехов детей зависит от тренеров:—Ребенок должен чувствовать, что папа и мама интересуются его увлечением,—объясняет.—Тогда будет стремиться к улучшению результата, и, в конце концов, достигнет общественного признания.А еще хочется заметить, что бокс—это не мордобой. Бокс, как шахматы, сродни интеллектуальному поединку двух сторон. Кто лучше изучит оппонента по рингу и просчитает его действия на несколько ходов наперед, тот и победит.