ИМЕННО перед женщинами распахнулись двери спортивного комплекса ФСК "Миоры" для того, чтобы выявить на спортивной площадке обладателя Кубка Миорского района по волейболу среди женских команд.





Из шести сборных приехали только четыре. К большому сожалению, по одной и той же причине не смогли поучаствовать спортсмены из Пскова и Себежа: накануне соревнований ключевые игроки команд получили травмы. Однако после завершения Кубка россиянки долго интересовались "Ну как все прошло?", "Опять Миоры первые?" А потом подшучивали: "Ну, это просто нас не было".

Две команды из Минска приехали к нам заранее, чтобы насладиться красотой города и немного отдохнуть перед предстоящими соревнованиями, новополочанки же подтянулись непосредственно в день первенства.





Четыре команды, кто-то скажет, это мало. Но поверьте, что на площадке собрались сильнейшие, а от этого уровень и зрелищность игр только увеличились. Но об этом подробнее…





ПЕРВЫМИ сразились хозяева поля миорчане и представительницы "нефтяного города" Новополоцка со счетом 2-0 (21:19; 21:12). Борьба наших девушек в первой партии и уверенная победа во второй приносит им первые очки в открытом Кубке.

Во второй игре встретились две минские команды, которые неоднократно играли друг с другом в рамках различных соревнований в столице. На сей раз одержала верх команда "х/о" - 2-0 (21:13; 21:16).





После непродолжительного отдыха команде "х/о" из Минска предстояло встретиться с хозяйками Кубка, которые уверенно взяли верх в первой партии, но потом, к сожалению, уступили в остальных. Либо наши девушки сильно рано почувствовали вкус лидерства, либо попросту недооценили соперника. Не зря в волейболе, особенно на высоком спортивном уровне, кроме высокой технической и атлетической подготовки, требуется еще и хорошая эмоциональная устойчивость, а также воля к победе. Именно такие качества и проявили минчанки в игре с нашими девушками. 1-2 (21:14 ; 18: 21 ; 13:15)—эти цифры как итоговые были зафиксированы на табло.

"Дама Пик" поспорила с "Новополочанкой". В этой игре решалось, кто, скорее всего, отправиться домой без медалей. Победители спортсменки из Новополоцка—0-2 (8:21 ; 16: 21).





ОТДАВ много сил в игре с новополочанками, "Дама Пик" была "бита" нашими козырями, которыми стали воля к победе, а также слаженность и понимание внутри команды. Без этих слагаемых невозможно добиться успеха, ведь в волейболе так—если игрок должен работать на команду, тогда она будет работать на игрока. И наша сборная сработала здорово, как итог: 2-0 (21:10 ;21 :17 ) в нашу пользу.

Завершающей игрой Кубка стала схватка между "Новополочанкой" и "х/о" из Минска, от результата которой зависело дальнейшее положение команд в "медальной разборке", а именно:





1)В случае победы минчанок места распределились бы следующим образом: Минск, Миоры, Новополоцк.

2)В случае победы новополочанок со счетом 2-0 места распределились бы следующим образом: Миоры, Новополоцк, Минск.

3)В случае победы новополочанок со счетом 2-1 места распределились бы следующим образом: Миоры, Минск, Новополоцк.

Так, что нашим девушкам и зрителям в этой игре просто необходима была победа новополочанок. Благо для нас, что они с этой задачей справились, но при этом упустили свой шанс стать вторыми, а не третьими. "Новополочанка" 2-1 (22:20 ; 18: 21 ; 15:13 ) "х/о" города Минска.

В итоге места распределились следующим образом:

1-е место—команда Миор;

2-е место—команда "х/о" Минска;

3-е место—команда "Новополочанка" Новополоцка;

4-е место—столичная команда "Дама Пик".

СПОРТСМЕНКИ миорской команды по волейболу в очередной раз доказали, что они лучшие из лучших: Арсоба Татьяна, Ковалева Дарья, Жук Ксения, Жук Ольга, Пирог Анна, Гракович Маргарита, Кузьмина Кристина, Алисиенко Ксения, Григорьева Юлия.

Мнением о прошедших соревнованиях поделились представительницы команд:

Диана МАЛИНОВСКАЯ ("Новополочанка", Новополоцк): - Когда вернулись с соревнований, обсудили с девчонками причины своих падений и взлетов. Обидно было уступить Миорам. Думаю, что не успели психологически подготовиться к игре с миорскими спортсменками. Ведь не секрет, что мы значительно опытнее. Кстати, нельзя не отметить, что уровень миорской команды значительно вырос: играет стабильнее и мощнее, чем в прошлом году. Все очень понравилось, особенно, достойная организация встречи. Отдельное спасибо хочется сказать директору ФСК "Миоры" Максиму Платонову и тем, кто помогал готовиться к соревнованиям. Встретили, как всегда, очень тепло и душевно. Приезжаем к вам уже не как в гости, а как к себе домой. Светлана ОКУЛИЧ ("х/о", Минск): - Мы вновь получили огромное удовольствие от интересных игр, достойных соперников и теплого приема. Зрительский зал был, как всегда, полон и заряжен положительной энергией! В этот раз мы особо чувствовали поддержку наших земляков из команды "Дама Пик". И будет просто замечательно, если в следующий раз участников соберется еще больше. Татьяна СОЛЫШКО ("Дама Пик", Минск): - В этом году нас впервые пригласили на открытый Кубок района по волейболу в город Миоры. За время пребывания здесь мы успели погулять по райцентру, насладиться живописной набережной и, в общем, прочувствовать атмосферу озерного края. Что касается соревнований, то нас приятно удивила четкая организация и гостеприимность хозяев. Обидно, что собрались не все команды. Но безумно приятно, что даже в таком небольшом городке живет и развивается волейбол! От всей команды и от себя лично благодарю организаторов за приглашение, памятные призы и вкуснейший каравай. Маргарита ГРАКОВИЧ (Миоры): - Игры выдались интересные и насыщенные на яркие моменты. Команды показали высокий уровень мастерства, продемонстрировали сплоченность и умение собраться в нужный момент. Интрига сохранялась на протяжение всего турнира и до последней игры не было известно, как распределятся места. Хочется отдельно поблагодарить многочисленных болельщиков, которые держали кулаки за нас от начала до конца. Поверьте, во многом благодаря вашей поддержке мы победили. Особая благодарность—председателю попечительского совета общественного объединения волейбольного клуба "Чайка" Валерию Рябцеву. Он обеспечил всех участников международного турнира памятными вымпелами.

Максим ПЛАТОНОВ, директор ФСК "Миоры". Фото Ксении АЛИСЕЕНКО И Ксении ЖУК.

















