ЗАДАЧА перед кроссменами стояла непростая: парням нужно было как можно быстрее преодолеть два километра, девушкам— один. Ситуацию усложняла ненастная погода, хоть и без дождя.





Подрастающих спортсменок оказалось настолько много, что их забеги разделили на три части. Представители сильного пола, так сказать, уступили дамам и выступили последние. Не без легких травм, но школьники показали, на что способны. Сначала юная легкоатлетка, не добежав до финиша пару десятков метров, споткнулась о кочку—и мигом оказалась позади преследовавших ее соперниц. Во время мужского первенства юный бегун вывихнул ногу. Помощь оказала медсестра.





КСТАТИ говоря, дети приехали в лесопарк в сопровождении своих учителей физкультуры. Наставник из Милашовской ДС-БШ Евгений Вишневский привез на кросс не только непосредственных участников, но и совсем еще маленьких любителей спорта. Говорит, что морально подготавливает их к спортивному будущему. Один из его давних воспитанников Антон Фатеев из деревни Идолто поступил в Витебское училище олимпийского резерва. Сейчас, должно быть, выпускник.





Между малышами прошло свое первенство, в котором нет победителей. Девятилетний Илья Юркевич поспешил объяснить:

—Люблю спорт с четырех лет и хочу стать футболистом!

ЛИДЕРОВ в легкоатлетическом кроссе определяли как в личном, так и в командном зачетах.

Среди средних городских школ первое место завоевала сборная Миорской средней школы №3 имени Егора Томко. Второе и третье—у Дисненской средней школы и Миорской СШ №2.





Среди средних сельских школ в лидерах Турковская. Второе место застолбила Ситьковская. Тройку сильнейших замкнули Чепуки.

"Дерби" между базовыми школами закончилось с результатом: Миорская базовая школа—первое место, Милашовская и Слободская ДС-БШ—второе и третье места.





На своих дистанциях быстрее всех пробежали Александр Мателенок и Любовь Крюк из Турковской средней школы.

Победители и призеры получили грамоты от отдела образования, спорта и туризма райисполкома.





Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото К. БЛАЖЕВИЧА.



