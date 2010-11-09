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У гарадскім лесапарку прайшоў лёгкаатлетычны крос з усёй Міёршчыны

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В городском лесопарке прошёл легкоатлетический крос со всей МиорщиныВ городском лесопарке прошел легкоатлетический кросс среди школьников со всей Миорщины. Состязание под эгидой 28-ой районной спартакиады собрало 48 юных бегунов. 
 
ЗАДАЧА перед кроссменами стояла непростая: парням нужно было как можно быстрее преодолеть два километра, девушкам— один. Ситуацию усложняла ненастная погода, хоть и без дождя. 

В городском лесопарке прошёл легкоатлетический крос со всей МиорщиныПодрастающих спортсменок оказалось настолько много, что их забеги разделили на три части. Представители сильного пола, так сказать, уступили дамам и выступили последние. Не без легких травм, но школьники показали, на что способны. Сначала юная легкоатлетка, не добежав до финиша пару десятков метров, споткнулась о кочку—и мигом оказалась позади преследовавших ее соперниц. Во время мужского первенства юный бегун вывихнул ногу. Помощь оказала медсестра. 

В городском лесопарке прошёл легкоатлетический крос со всей МиорщиныКСТАТИ говоря, дети приехали в лесопарк в сопровождении своих учителей физкультуры. Наставник из Милашовской ДС-БШ Евгений Вишневский привез на кросс не только непосредственных участников, но и совсем еще маленьких любителей спорта. Говорит, что морально подготавливает их к спортивному будущему. Один из его давних воспитанников Антон Фатеев из деревни Идолто поступил в Витебское училище олимпийского резерва. Сейчас, должно быть, выпускник. 

Между малышами прошло свое первенство, в котором нет победителей. Девятилетний Илья Юркевич поспешил объяснить:
—Люблю спорт с четырех лет и хочу стать футболистом!
ЛИДЕРОВ в легкоатлетическом кроссе определяли как в личном, так и в командном зачетах. 
Среди средних городских школ первое место завоевала сборная Миорской средней школы №3 имени Егора Томко. Второе и третье—у Дисненской средней школы и Миорской СШ №2. 

Среди средних сельских школ в лидерах Турковская. Второе место застолбила  Ситьковская. Тройку сильнейших замкнули Чепуки. 
"Дерби" между базовыми школами закончилось с результатом: Миорская базовая школа—первое место, Милашовская и Слободская ДС-БШ—второе и третье места. 

В городском лесопарке прошёл легкоатлетический крос со всей МиорщиныНа своих дистанциях быстрее всех пробежали Александр Мателенок и Любовь Крюк из Турковской средней школы. 
Победители и призеры получили грамоты от отдела образования, спорта и туризма райисполкома. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.
Фото К. БЛАЖЕВИЧА.


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