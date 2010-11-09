Сретение Господне в этом году празднуется 15 февраля. Дата этого дня неизменна и привязана к Рождеству. По ветхозаветному закону на сороковой день после рождения родители должны были принести ребенка в храм, чтобы посвятить его Богу. Исполняя Господом данный закон, на сороковой день после Рождества Дева Мария с Иосифом и Богомладенцем пришли в Иерусалимский храм.

Слово "сретение" значит "встреча". В храме Младенца ждал праведный старец Симеон. Задолго до этого он не поверил пророчеству о непорочном зачатии Девы Марии, и явившийся ангел предсказал, что он не умрет, пока не увидит Богомладенца своими глазами. Несколько веков пришлось ждать Симеону, и вот, наконец, он смог взять Христа на руки. Также в храме находилась Анна, почитаемая как пророчица. Поклонившись Иисусу, она поспешила сообщить весть о рождении Мессии всем ждавшим Его прихода жителям города.



Сретение—это не просто воспоминание далекого события, когда двое праведников Симеон и Анна встретили Христа, и не только символ встречи всего человечества с Богом. Этот праздник живой, понятный и близкий каждому верующему, потому что в жизни каждого христианина тоже когда-то происходит встреча с Господом. Но помимо радости, день этот наполнен также и скорбным знанием о том, через что предстоит пройти Спасителю, прежде чем человечеству будет даровано Спасение. Сретение—последний из двунадесятых (основных после Пасхи) праздников перед Великим постом.

Фото для иллюстрации.

Подготовила Е. БАСИКИРСКАЯ.