Авторизация
 

Сёння Стрэчанне Гасподняе

Сегодня Сретение ГосподнеСретение Господне в этом году празднуется 15 февраля. Дата этого дня неизменна и привязана к Рождеству. По ветхозаветному закону на сороковой день после рождения родители должны были принести ребенка в храм, чтобы посвятить его Богу. Исполняя Господом данный закон, на сороковой день после Рождества Дева Мария с Иосифом и Богомладенцем пришли в Иерусалимский храм. 

 

Слово "сретение" значит "встреча". В храме Младенца ждал праведный старец Симеон. Задолго до этого он не поверил пророчеству о непорочном зачатии Девы Марии, и явившийся ангел предсказал, что он не умрет, пока не увидит Богомладенца своими глазами. Несколько веков пришлось ждать Симеону, и вот, наконец, он смог взять Христа на руки. Также в храме находилась Анна, почитаемая как пророчица. Поклонившись Иисусу, она поспешила сообщить весть о рождении Мессии всем ждавшим Его прихода жителям города.


Сретение—это не просто воспоминание далекого события, когда двое праведников Симеон и Анна встретили Христа, и не только символ встречи всего человечества с Богом. Этот праздник живой, понятный и близкий каждому верующему, потому что в жизни каждого христианина тоже когда-то происходит встреча с Господом. Но помимо радости, день этот наполнен также и скорбным знанием о том, через что предстоит пройти Спасителю, прежде чем человечеству будет даровано Спасение. Сретение—последний из двунадесятых (основных после Пасхи) праздников перед Великим постом.

 

Фото для иллюстрации.
Подготовила Е. БАСИКИРСКАЯ.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Благовещение празднуют сегодня православные
» Что значит Сретение?
» Крещение Господа
» Сегодня Господь поселяется среди нас
» Христианские праздники на 2013 год
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

"Міёрская лыжня-2017" прайшла ў выхадныя

  • 15 февраль 2017, 15:42
  • 0
  • 0

18 лютага ў Міёрах валейбольныя спаборніцтвы

  • 15 февраль 2017, 13:13
  • 1
  • 0

У садзе сям'і Волкавых у Міёрах "прыпынілася" амялушка

  • 15 февраль 2017, 13:10
  • 2
  • 0

Сёння Стрэчанне Гасподняе

  • 15 февраль 2017, 12:51
  • 3
  • 0

У Міёрскай бібліятэцы спісы ўдзельнікаў баявых дзеянняў у Афганістане

  • 15 февраль 2017, 12:01
  • 7
  • 0

Змяшчаць акцэнты на ўразлівыя, балявыя кропкі

  • 15 февраль 2017, 10:13
  • 7
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 853
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 22 273
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 12 454
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 11 947
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 254
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 181
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 095
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 118
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 890
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 209
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 5 928
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 455
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 16 февраля 2017
Адриан, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Тимофей, Анна, Семен

Именины 15 февраля 2017
Василий

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика