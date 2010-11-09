Один из основных мотивов икон Рождества—приветствие явления Христа в мир и поклонение Богу как Царю и Судие. Весь миp: ангельский сонм, волхвы с дарами, пастухи и даже Вифлеемская звезда поклоняются Богомладенцу.

В основу изобразительного сюжета легли рассказы евангелистов Матфея и Луки и апокрифические книги, в первую очередь Псевдо-Матфей и Протоевангелие Иакова, где приведены все подробности, отраженные в иконах. Так называемая ковровая композиция иконы изображает на одном уровне события, произошедшие в разных местах и в разное время, но мы видим их одновременно. Согласно апокрифическому Псевдо-Матфею, животные поклонились Христу в яслях на третий день по Рождеству, а волхвы дошли до Иерусалима и Вифлеема лишь через два года. Это не мешает изображать их рядом с вертепом и яслями. Акценты расставляются с помощью цвета и расположения частей изображения.



Итак, в композиции иконы Рождества Христова представлены такие события: Богоматерь возлежит в вертепе (пещере) у яслей. Над Младенцем склонились осел и вол (или лошадь и корова). Сверху на пещеру падает луч света от Вифлеемской звезды. Справа вверху традиционно изображены ангелы (или один ангел), благовествующие пастухам (реже--одному пастуху); слева три ангела—олицетворение сил небесных; ниже часто следует сцена поклонения волхвов. Еще ниже--повитуха с Младенцем на руках или две повивальные бабки, омывающие Младенца. Тоже внизу--Иосиф с предстоящей ему фигурой.



На иконе может изображаться и иное: сцена избиения младенцев (царь Ирод повелел истребить всех младенцев младше двух лет отроду), благовещение Иосифу, бегство в Египет Иосифа, Марии и Сына Божьего (по научению ангела), явление ангела волхвам, шествие волхвов, спасение младенцев Иоанна Предтечи и Нафанаила...



Подготовил

Александр РЫНКЕВИЧ.