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У Міёрах святкуюць Хрышчэнне Гасподняе

В Миорах празднуют Крещение Господне19 января Православная Церковь  отмечает  один из  великих двунадесятых праздников—Богоявление, или Крещение Господне.  В храмах великое освящение воды происходит в Крещенский сочельник—18 января и в сам праздник Крещения  Господня—19 января.  В эти дни православные христиане  несут домой сосуды со святой водой, бережно хранят ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь в болезнях и всякой немощи. Крещенская вода, как и святое Причастие, принимается верующими только натощак. 

 

В храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне г.Миоры праздничные богослужения состоятся 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в день праздника.


18 января в 8.00 будет отслужена Литургия, в 10.30—чин великого освящения воды, в 17.00—Всенощное бдение.
19 января, в праздник Крещения Господня, в 8.00 состоится праздничная Божественная Литургия, по окончании—чин великого освящения воды. Святую воду можно взять с 10.00. Брать её нужно с благоговением, не толкаясь, не суетясь. Всякое недостойное прикосновение к Великой Агиасме (крещенской воде) лишает нас этой святыни.


В этот же день чин великого освящения воды в 11.30 совершится и в детском санатории "Росинка". А в 12.00 освятится Крещенская купель на озере Обстерно рядом с санаторием. С 12 до 13 часов можно окунуться в освящённую иордань. Здесь будет предусмотрено всё необходимое по технике безопасности и созданы все условия для участников крещенского купания.


Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. Купание в Крещенской купели—это не очищение от грехов, а приобщение к святыне через силу Божией Благодати освящённой воды, желание стать лучше, духовно чище, совершеннее, добрее. Если вы решились на купание, то должны делать это разумно, учитывая состояние своего здоровья, и благоговейно—с молитвой.


Протоиерей
Виктор ВАБИЩЕВИЧ,
благочинный
Миорского округа.

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ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Великое освящение воды в Миорской церкви
» За святой водой — с молитвой и верой
» Крещение Господа
» Крещенские Богослужения
» Христианские праздники на 2013 год
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