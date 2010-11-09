1
Авторизация
 

Многацалебная "Усецарыца"

Многоцелебная "Всецарица"Икона Божией Матери "Всецарица" также известна по греческому названию "Пантанасса". Написана в XVII веке и около 200 лет безвестно пребывала в Ватопедском монастыре на Афоне, по сей день хранится в соборном храме обители, слева от Царских врат. Перед этим образом Пресвятой Богородицы молятся, как правило, об исцелении от тяжелых болезней, прежде всего--от онкологических заболеваний.

 

Рак называют чумой XX века. К несчастью, все больше людей страдает этим тяжким недугом, причины возникновения которого неизвестны. Заболеть раком может каждый, вне зависимости от пола и возраста. Зачастую люди узнают о страшном диагнозе тогда, когда исправить что-либо с медицинской помощью уже невозможно. В этом случае остается только уповать на милость Господа и Пресвятой Богородицы. По молитвам Божией Матери у Ее образа "Всецарица" многие верующие получают облегчение в болезни, известны случаи и чудесных исцелений.


Александр РЫНКЕВИЧ.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Чудо явления Богородицы. Службы в Миорской церкви
» В Дисне прошёл праздник старинной иконы Божией Матери "Одигитрия"
» Крещение Господа
» Что бы не нарушить святости
» Престольный праздник
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Чэраская Свята-Мікалаеўская царква

  • 28 декабрь 2016, 15:44
  • 19
  • 0

Многацалебная "Усецарыца"

  • 28 декабрь 2016, 15:38
  • 9
  • 0

І на Міёршчыне патрэбен пашпарт карове і каню?

  • 28 декабрь 2016, 15:31
  • 17
  • 0

Дзяржкантроль інфармуе

  • 28 декабрь 2016, 15:23
  • 8
  • 0

На сесіі Міёрскага раённага Савета дэпутатаў і віншаванні

  • 28 декабрь 2016, 15:20
  • 16
  • 0

Акцыю "Дары дабрыню..." прапануе міёрскі ўнівермаг

  • 28 декабрь 2016, 15:05
  • 15
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 74 559
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 17 782
  • 1

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 11 269
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 9 976
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 9 704
  • 0

Запрашаем на свята

  • 28 июнь 2013, 08:27
  • 9 280
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 1 983
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 1 989
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 1 697
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 013
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 5 615
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 377
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 30 декабря 2016
Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей

Именины 29 декабря 2016
Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Марина, Софья, Семен
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика