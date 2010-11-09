Икона Божией Матери "Всецарица" также известна по греческому названию "Пантанасса". Написана в XVII веке и около 200 лет безвестно пребывала в Ватопедском монастыре на Афоне, по сей день хранится в соборном храме обители, слева от Царских врат. Перед этим образом Пресвятой Богородицы молятся, как правило, об исцелении от тяжелых болезней, прежде всего--от онкологических заболеваний.

Рак называют чумой XX века. К несчастью, все больше людей страдает этим тяжким недугом, причины возникновения которого неизвестны. Заболеть раком может каждый, вне зависимости от пола и возраста. Зачастую люди узнают о страшном диагнозе тогда, когда исправить что-либо с медицинской помощью уже невозможно. В этом случае остается только уповать на милость Господа и Пресвятой Богородицы. По молитвам Божией Матери у Ее образа "Всецарица" многие верующие получают облегчение в болезни, известны случаи и чудесных исцелений.



Александр РЫНКЕВИЧ.